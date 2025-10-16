“One precious life” (e non solo): il jazz delicato di Hanna Brine

Segnatevi il nome di Hanna Brine, perchè se amate il jazz dovete assolutamente andarla a sentire. “One precious life” è il singolo che accompagna “Blue sky now”, l’album d’esordio, che ovviamente ha anche una altrettanto interessante title track

Forgiata da anni di live in giro per il Regno Unito, Brine vanta una collaborazione recente con Gary Barlow, uno dei componenti dei Take That e numerosi artisti del genere. Fondatrice e prepatrice di corali, è nota nel Regno Unito per aver preparato alcuni dei cori più importanti del Regno Unito per importanti festival di settore. In uno di questi ha conosciuto Rafaella Panteli, giovanissima artista cipriota che studia a Londra e per la quale ha scritto il brano che canterà allo Junior Eurovision il prossimo dicembre

La sua attività di cantutrice è rimasta invece sin qui abbastanza lontana dal mainstream, sia per il genere che per il fatto che si autoproduce: questo nonostante il suo nome non sia affatto sconosciuto alla BBC che le ha consegnato diversi premi. Merita un ascolto anche “Cowebs & Lace”.

Brine è anche attiva a livello filantropico: nel 2019, lei e i DJ Genix e Ian Kerr hanno scalato il Monte Everest per battere un record con l’aiuto di un ponte di giradischi. Hanno anche raccolto fondi per Whizz Kids per aiutare i bambini mobili a essere più mobili con l’assistenza di una sedia a rotelle

