Alla scoperta di Chloe Qisha, la nuova stella del pop che ha salvato Chris Martin dei Coldplay

Un video, una dichiarazione inaspettata e il nome di Chloe Qisha è schizzato nell’aria, diventando un must-listen per molti. La cantautrice, musicista e artista pop alternativa, originaria della Malesia e residente nel Regno Unito, era già sulla rampa di lancio con la sua musica definita “pop alternativo nostalgico,” ma è stato Chris Martin dei Coldplay a darle la spinta decisiva. Citando i suoi rimedi contro la depressione, il frontman ha confessato: «La sua musica mi rende felice»

La storia di Chloe Qisha è un mix di migrazione, consapevolezza e percorsi accademici solidi. Cresciuta in Malesia e trasferitasi nel Regno Unito a 16 anni per frequentare una scuola internazionale, il cambiamento è stato un catalizzatore di crescita. Un continuo cambiamento che ha spiegato

“Mi ha fatto crescere molto più in fretta, e in quel processo sono diventata molto sicura di me. Sapere chi sei, e in cosa credi, è davvero d’aiuto quando scrivi canzoni».

Oltre alla sua carriera musicale, Chloe vanta una formazione non convenzionale per una popstar: una laurea in psicologia e un master in comunicazione, un background che lei stessa ammette abbia influenzato le sue canzoni, spesso cariche di temi legati al wellbeing, all’accettazione e alle insicurezze.

La sua carriera è partita come quella di molti altri oggi, ovvero pubblicando musica su YouTube, ispirata da artisti come Troye Sivan.

La sua presenza online le ha aperto le porte del songwriting professionale e non c’è voluto molto perchè il manistream si accorgesse di lei, iniziando a dedicarle spazi in prima persona, dopo una serie di successi pop scritti per artisti della scena britannica. Recentemente, parlando alla BBC ha spiegato:

Ho cominciato a scrivere più tardi rispetto ad altri, ma imparare a comporre canzoni pop all’interno di un contesto collaborativo mi ha dato una base davvero solida». La sua maturità e la consapevolezza acquisita, anche grazie alla psicologia, la fanno sentire pronta per il successo. La popolarità è arrivata nel momento giusto: penso che se fosse successo prima nella mia vita, avrei rovinato tutt

Il debutto ufficiale di Chloe è avvenuto a luglio 2024 con il singolo “VCR Home Video”, seguito da “I Lied, I’m Sorry” e “Sexy Goodbye”. Questi brani hanno anticipato l’uscita del suo EP omonimo, “Chloe Qisha”, a novembre 2024, che ha subito catturato l’attenzione di piattaforme e media importanti come BBC Radio 1, Vogue UK, NME e Spotify.

Ma il pezzo migliore è senz’altro questa “Sex, drugs & existential dread”, che ha anticipato il suo secondo EP, intitolato “Modern Romance”, uscito lo scorso Maggio, con relativa title track. Proprio “Sex, drugs & existential dread” descritto come un’iniezione di felicità, sarebbe stata la “colonna sonora” dei momenti più difficili di Chris Martin, che con la sua dichiarazione pubblica ha ovviamente fatto diventare virale l’artista. Dall’EP è tratta anche l’ottima “So sad, so hot”.

