“Cu tālpile goale”, la cantautrice Mira si prende la Romania

Maria Mirabela Cismaru, in arte Mira, è tornata in questi giorni nell’airplay rumeno con “Cu tālpile goale”, brano che è arrivato subito in testa alla classifica nazionale

Poco nota a livello internazionale, complice anche l’assenza della Romania sia da Eurovision che dal mainstream da qualche anno, la cantautrice è da sempre sulla cresta dell’onda in patria. Evidentemente anche grazie ad una immagine fortemente telegenica, ma anche grazie alle sue produzioni. Ad appena 30 anni, ne ha già quasi 12 di carriera: a lanciarla dfu Marius Moga, nome pesante della musica romena, suo coach nell’edizione di Vocea Romaniei, la franchigia rumena di The Voice a cui prese parte.

Virale sui social, Mira ha avviato anche una attività di modella e intanto continua a collaborare con alcuni dei maggiori nomi della scena romena. Recentemente è uscita anche una collaborazione con Liviu Teodorescu in “Buna dimineata”, altra buona hit in Romania, nel cui video Mira compare in tutto il suo splendore.

