“La femme”, Lidia Isac torna: una canzone per Portofino e un’altra (anche) in francese

Dopo la partecipazione poco fortunata ad Eurovision 2016 col brano “Falling stars” Lidia Isac era sparita dal radar mainstream. La cantautrice moldava di origine russa ora torna con un singolo molto curioso dal titolo “La femme”, che a tratti ha sonorità quasi psichedeliche e sperimentali e che giocando sulla sensualità ha alcune parti in lingua francese.

A soli 32 anni l’artista si rinnova e rilancia anche la sua immagine con un brano che è arrivato in alta rotazione nelle radio rumene e moldave.La scelta del francese invece non è una casualità perchè l’anno dopo la sua partecipazione ad Eurovision ha preso parte alla versione francese di The Voice, team Floren Pagny, arrivando fino alle Battles. Successivamente, ha anche preso partr alla versione rumena dello stesso talent show, arrivando fino ai live.

Diversi singoli all’attivo, le sue origini russe ovviamente l’hanno portata a collaborare anche con artisti della Transnistria, su tutti i SunStroke Project, terzi ad Eurovision nel 2027 con “Hey Mamma”: con loro ha inciso lo scorso anno il singolo “Portofino”, un brano con influenze jazz dove emerge ancora una volta la sua vocalità e dove canta anche in italiano. Lo scorso anno è uscito anche il singolo “Caramel”.

