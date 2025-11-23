Top of the charts: ancora Taylor Swift, ma spunta anche Tate McRae
SINGOLI:Dride Moj bajame dridhe – Kristi Lamaj
ALBUM:Testament- 2po2
SINGOLI: 2 IM TAN BAKUM-Brunette
ALBUM: Love reversed- Brunette
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: Everyone’s a star- 5 Seconds of Summer
RADIO: Entrevista-Solitario
SINGOLI:Gəl və Bax- Qaraqan
ALBUM: SO CLOSE TO WHAT??? (deluxe)- Tate McRae
SINGOLI Fiandre: Man I need-Olivia Dean
SINGOLI Vallonia: Melodrama- Disiz, Theodora
RADIO Germanofona: Wunderschön-Unheilig
ALBUM Fiandre:Gedoe-Pommeljen Thijs
ALBUM Vallonia:La fuite en avant- Orelsan
SINGOLI:Only you- Shouse & Cub Sport
ALBUM:Muse-Jimin
SINGOLI: Gone Gone Gone -David Guetta, Teddy Swims, Tones & I
ALBUM:Sauce Kid 4- V:RGO
SINGOLI: Tuđa-Adi Šoše
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: Já, mé druhé já a Kristýna-Buka
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM:Home alone- Ivan Greko
SINGOLI nazionali: Doživotno– Vatra Feat. Detour, Pavel, Mayales
SINGOLI internazionali: The dead dance -Lady Gaga
ALBUM nazionali:Komad Neba -Mangroove
ALBUM internazionali:Hail To The Thief (Live Recordings 2003–2009)- Radiohead
SINGOLI:Vil du noget? – Guldimund & Saveus
ALBUM: Godaften- Anton Westerlin
SINGOLI:No broke Boys – Disco Line & Tinashe
ALBUM:SO CLOSE TO WHAT??? (deluxe)- Tate McRae
SINGOLI: Kui paljon- Turisti
ALBUM: Magic City- Turisti
SINGOLI: Melodrama- Disiz, Theodora
ALBUM La fuite en avant- Orelsan
SINGOLI: Baiati- Kosta Sanikidze
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM:6.0- Ina Müller
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: Everyone’s a star- 5 Seconds of Summer
SINGOLI nazionali:Bro x3- Light, DAIMA, Arab
SINGOLI internazionali The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: The life of a showgirl- Taylor Swift
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: The art of loving- Olivia Dean
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: Vögguvísur- Hafdis Huld
SINGOLI nazionali- Kma Tom shevet- Ishay Ribo
SINGOLI Internazionali: The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: Shem tov ha’avi 2 EP-Tmir Ber & Shem Tov Heavy
SINGOLI:Fotografia-Geolier
ALBUM: Vasco Rossi 2025 The Essential- Vasco Rossi
SINGOLI: Odinok.net- Mot
ALBUM: Do it- Stray Kids
SINGOLI: Where is my husband? -Raye
ALBUM: QUATTRO: La Famiglia-Alblak 52
SINGOLI:Žvėris- Jessika Shy
ALBUM: Žvėris- Jessika Shy
SINGOLI:Muse- Usein Bekirov Featuring Bill Evans, Frank Gambale, Hardien Feraud & Dennis Chambers
ALBUM: SO CLOSE TO WHAT??? (deluxe)- Tate McRae
SINGOLI: Gone Gone Gone -David Guetta, Teddy Swims, Tones & I
ALBUM:SO CLOSE TO WHAT??? (deluxe)- Tate McRae
SINGOLI nazionali Believe in love- ATB ft Shaun Farrugia
SINGOLI internazionali:Golden-Huntr/X
ALBUM:SO CLOSE TO WHAT??? (deluxe)- Tate McRae
SINGOLI:Ordinary- Alex Warren
ALBUM: QUATTRO: La Famiglia-Alblak 52
SINGOLI: Viva la vida -Knez
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM:Valget å Gå, Og Vi Gikk- Ari Bajgora
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift
SINGOLI: Zabiorę Cię Tam – Fukai, Vito Bambino
ALBUM: Friend7-Friendz
SINGOLI: :The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM:Lux-Rosalia
SINGOLI nazionali: Don’t leave (Kylie)- Akcent & Sera & Misha Miller
SINGOLI internazionali: Gone Gone Gone -David Guetta, Teddy Swims, Tones & I
ALBUM:SO CLOSE TO WHAT??? (deluxe)- Tate McRae
SINGOLI Be mine- Kamrad
ALBUM:Do it – Stray Kids
RADIO: Golpe- Giorgia
SINGOLI nazionali: Tec 9 -Jala Brat & Buba Corelli
SINGOLI internazionali: The dead dance- Lady Gaga
ALBUM:Lux-Rosalia
SINGOLI:Problema- Raphael & Luca Brassi10x
ALBUM:Neviem-Separ
SINGOLI nazionali: Zadnje sonce – Okttober
SINGOLI internazionali: Tit for tat – Tate McRae
ALBUM:SO CLOSE TO WHAT??? (deluxe)- Tate McRae
SINGOLI:La Perla- Rosalía and Yahritza y su Esencia
ALBUM: Lux-Rosalia
SINGOLI: The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: Somna med Humlan Djodjji- Humlan Djodjji
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: Lux-Rosalia
SINGOLI Gel-Umur Doma, Hande Ünsal
ALBUM: Do it- Stray Kids
SINGOLI: Smaradogve Nebpo- Drevo
ALBUM:QUATTRO: La Famiglia-Alblak 52
SINGOLI Oh mamma- Desh X Youngfly
ALBUM: EXTÁZIS-Bongor