Euromusica

Tutti i suoni d'Europa

Top of the charts: ancora Taylor Swift, ma spunta anche Tate McRae

di · 23 Novembre 2025

🇦🇱
SINGOLI:Dride Moj bajame dridhe – Kristi Lamaj
ALBUM:Testament- 2po2

🇦🇲
SINGOLI: 2 IM TAN BAKUM-Brunette
ALBUM: Love reversed- Brunette

🇦🇹
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: Everyone’s a star- 5 Seconds of Summer

🇦🇩
RADIO: Entrevista-Solitario

🇦🇿
SINGOLI:Gəl və Bax- Qaraqan
ALBUM: SO CLOSE TO WHAT??? (deluxe)- Tate McRae

🇧🇪
SINGOLI Fiandre: Man I need-Olivia Dean
SINGOLI Vallonia: Melodrama- Disiz, Theodora
RADIO Germanofona: Wunderschön-Unheilig
ALBUM Fiandre:Gedoe-Pommeljen Thijs
ALBUM Vallonia:La fuite en avant- Orelsan

🇧🇾
SINGOLI:Only you- Shouse & Cub Sport
ALBUM:Muse-Jimin

🇧🇬
SINGOLI: Gone Gone Gone -David Guetta, Teddy Swims, Tones & I
ALBUM:Sauce Kid 4- V:RGO

🇧🇦
SINGOLI: Tuđa-Adi Šoše

🇨🇿
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: Já, mé druhé já a Kristýna-Buka

🇨🇾
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM:Home alone- Ivan Greko

🇭🇷
SINGOLI nazionali: DoživotnoVatra Feat. Detour, Pavel, Mayales
SINGOLI internazionali: The dead dance -Lady Gaga
ALBUM nazionali:Komad Neba -Mangroove
ALBUM internazionali:Hail To The Thief (Live Recordings 2003–2009)- Radiohead

🇩🇰
SINGOLI:Vil du noget? –  Guldimund & Saveus
ALBUM: Godaften- Anton Westerlin

🇪🇪
SINGOLI:No broke Boys – Disco Line & Tinashe
ALBUM:SO CLOSE TO WHAT??? (deluxe)- Tate McRae

🇫🇮
SINGOLI: Kui paljon- Turisti
ALBUM: Magic City- Turisti

🇫🇷
SINGOLI: Melodrama- Disiz, Theodora
ALBUM La fuite en avant- Orelsan

🇬🇪
SINGOLI: Baiati- Kosta Sanikidze

🇩🇪
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM:6.0- Ina Müller

🇬🇧
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: Everyone’s a star- 5 Seconds of Summer

🇬🇷
SINGOLI nazionali:Bro x3-  Light, DAIMA, Arab
SINGOLI internazionali The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: The life of a showgirl- Taylor Swift

🇮🇪
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: The art of loving- Olivia Dean

🇮🇸
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: Vögguvísur- Hafdis Huld

🇮🇱
SINGOLI nazionali-  Kma Tom shevet- Ishay Ribo
SINGOLI Internazionali: The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: Shem tov ha’avi 2  EP-Tmir Ber & Shem Tov Heavy

🇮🇹
SINGOLI:Fotografia-Geolier
ALBUM: Vasco Rossi 2025  The Essential- Vasco Rossi

🇰🇿
SINGOLI: Odinok.net- Mot
ALBUM: Do it- Stray Kids

🇱🇻
SINGOLI: Where is my husband? -Raye
ALBUM: QUATTRO: La Famiglia-Alblak 52

🇱🇹
SINGOLI:Žvėris- Jessika Shy
ALBUM: Žvėris- Jessika Shy

🇱🇺
SINGOLI:Muse- Usein Bekirov Featuring Bill Evans, Frank Gambale, Hardien Feraud & Dennis Chambers
ALBUM: SO CLOSE TO WHAT??? (deluxe)- Tate McRae

🇲🇰
SINGOLI: Gone Gone Gone -David Guetta, Teddy Swims, Tones & I
ALBUM:SO CLOSE TO WHAT??? (deluxe)- Tate McRae

🇲🇹
SINGOLI nazionali Believe in love- ATB ft Shaun Farrugia
SINGOLI internazionali:Golden-Huntr/X
ALBUM:SO CLOSE TO WHAT??? (deluxe)- Tate McRae

🇲🇩
SINGOLI:Ordinary- Alex Warren
ALBUM: QUATTRO: La Famiglia-Alblak 52

🇲🇪
SINGOLI: Viva la vida -Knez

🇳🇴
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM:Valget å Gå, Og Vi Gikk- Ari Bajgora

🇳🇱
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: The Life of a Showgirl- Taylor Swift

🇵🇱
SINGOLI: Zabiorę Cię Tam – Fukai, Vito Bambino
ALBUM: Friend7-Friendz

🇵🇹
SINGOLI: :The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM:Lux-Rosalia

🇷🇴
SINGOLI nazionali: Don’t leave (Kylie)- Akcent & Sera & Misha Miller
SINGOLI internazionali: Gone Gone Gone -David Guetta, Teddy Swims, Tones & I
ALBUM:SO CLOSE TO WHAT??? (deluxe)- Tate McRae

🇷🇺
SINGOLI Be mine- Kamrad
ALBUM:Do it – Stray Kids

🇸🇲
RADIO: Golpe- Giorgia

🇷🇸
SINGOLI nazionali:  Tec 9 -Jala Brat & Buba Corelli
SINGOLI internazionali: The dead dance- Lady Gaga
ALBUM:Lux-Rosalia

🇸🇰
SINGOLI:Problema- Raphael & Luca Brassi10x
ALBUM:Neviem-Separ

🇸🇮
SINGOLI  nazionali: Zadnje sonce – Okttober
SINGOLI internazionali: Tit for tat – Tate McRae
ALBUM:SO CLOSE TO WHAT??? (deluxe)- Tate McRae

🇪🇸
SINGOLI:La Perla- Rosalía and Yahritza y su Esencia
ALBUM: Lux-Rosalia

🇸🇪
SINGOLI: The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: Somna med Humlan Djodjji- Humlan Djodjji

🇨🇭
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: Lux-Rosalia

🇹🇷
SINGOLI Gel-Umur Doma, Hande Ünsal
ALBUM: Do it- Stray Kids

🇺🇦

SINGOLI:  Smaradogve Nebpo- Drevo
ALBUM:QUATTRO: La Famiglia-Alblak 52

🇭🇺
SINGOLI Oh mamma- Desh X Youngfly
ALBUM: EXTÁZIS-Bongor

Potrebbero interessarti anche...

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *