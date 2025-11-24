“Distant city lights”, il debutto della sammarinese Mafi Ember

Segnaliamo un’artista della vicina Repubblica di San Marino. Si chiama Mafi Ember, al secolo Elisa Toccaceli, appena uscita con “Distant city lights”. Un brano molto delicato, pop sofisticato in lingua inglese scritto col fratello Roberto Toccaceli.

Un singolo che la fa conoscere al grande pubblico dopo le prime esperienze sia ad Una Voce per San Marino, la selezione del Titano per l’Eurovision e al Tour Music Fest, dove non è però riuscita ad approdare alla fase finale in programma proprio a San Marino

Il brano parla delle prigioni mentali e fisiche che ti bloccano nella vita, dell’ansia che ti blocca e ti fa vivere con serenità e fa fuggire le occasioni: “Ma alla fine c’è sempre speranza e si trova il modo per uscirne”, sottolinea. La scelta dell’inglese è rivolta proprio all’idea di puntare ad un pubblico internazionale, così come il nome artistico: a Mafi ha aggiunto Ember, ovvero “una brace che arde”.

La canzone segna il debutto ufficiale di questa artista che è nata sui palchi metal e dark rock. Il brano è sicuramente diverso nel sound ma non nello spirito, perchè come lei dice quello che conta è “Cantare col cuore, perché è col cuore che si ascolta la musica”

