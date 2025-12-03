Euromusica

Airplay e downloads: comandano Ed Sheeran, Taylor Swift e Raye

di · 3 Dicembre 2025

TOP 10 EUROPEAN AIRPLAY

1.The fate of Ophelia- Taylor Swift 🇺🇲
2.Sapphire- Ed Sheeran 🇬🇧
3.Ordinary-Alex Warren 🇺🇲
4.No broke boys- Disco Line & Tinashe🇺🇲
5.Gabriela- Katseye 🇺🇲
6.Undressed- Sombr🇺🇲
7:Camera-Ed Sheeran🇬🇧
8.Manchild- Sabrina Carpenter🇺🇲
9.Messy – Lola Young 🇬🇧
10.Daisies- Justin Bieber 🇨🇦

TOP 10 AIRPLAY EUROPEAN SONGS*

1.Sapphire- Ed Sheeran 🇬🇧
2.Camera-Ed Sheeran 🇬🇧
3.Messy – Lola Young 🇬🇧
4.Survive-Lewis Capaldi🇬🇧
5.The first time-Damiano David 🇮🇹
6.Nice to meet you – Myles Smith🇬🇧
7.Beautiful people- David Guetta & Sia 🇨🇵
8.All I Know- Rudimental & Khalid 🇬🇧🇺🇲
9.Azizam-Ed Sheeran 🇬🇧
10.Show me love- Wizthemc & Bees & Honey 🇩🇪

TOP 10 DOWNLOADS IN EUROPE

1.The fate of Ophelia- Taylor Swift 🇺🇲
2.Golden- Huntr/X 🇰🇷
3.Ordinary-Alex Warren 🇺🇲
4.Where is my husband- Raye 🇬🇧
5.All I want for Christmas is you – Mariah Carey 🇺🇸
6.Man I need- Olivia Dean🇬🇧
7.Last Christmas- Wham 🇬🇧
8.Sapphire-Ed Sheeran 🇬🇧
9.The dead dance- Lady Gaga 🇺🇸
10.No broke boys- Disco Lines & Tinashe🇺🇲

TOP 10 DOWNLOADS EUROPEAN SONGS*

1.Where is my husband- Raye  🇬🇧
2.Man I need – Olivia Dean🇬🇧
3.Last Christmas- Wham 🇬🇧
4. Merry Christmas Everyone-Shakin’ Stevens🇬🇧
5..Melodrama- Disiz ft Theodora  🇫🇷🇨🇬
6.069-Haftbefehl & Bazzazian🇩🇪
7. So easy (To fall in love)- Olivia Dean🇬🇧
8.Messy – Lola Young 🇬🇧
9.Mon Bebè-RNBoi🇫🇷
10.Parisienne- Gims & La Mano 1.9🇫🇷🇨🇬

* si intendono “europee” le canzoni nelle quali l’interprete o gli interpreti principali sono europei, a prescindere dalla presenza o meno di eventuali altri interpreti e/o featurings. Non si considerano europee le canzoni con la presenza di un featuring europeo al fianco di un interprete di altro continente

