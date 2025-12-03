Airplay e downloads: comandano Ed Sheeran, Taylor Swift e Raye
TOP 10 EUROPEAN AIRPLAY
1.The fate of Ophelia- Taylor Swift
2.Sapphire- Ed Sheeran
3.Ordinary-Alex Warren
4.No broke boys- Disco Line & Tinashe
5.Gabriela- Katseye
6.Undressed- Sombr
7:Camera-Ed Sheeran
8.Manchild- Sabrina Carpenter
9.Messy – Lola Young
10.Daisies- Justin Bieber
TOP 10 AIRPLAY EUROPEAN SONGS*
1.Sapphire- Ed Sheeran
2.Camera-Ed Sheeran
3.Messy – Lola Young
4.Survive-Lewis Capaldi
5.The first time-Damiano David
6.Nice to meet you – Myles Smith
7.Beautiful people- David Guetta & Sia
8.All I Know- Rudimental & Khalid
9.Azizam-Ed Sheeran
10.Show me love- Wizthemc & Bees & Honey 🇩🇪
TOP 10 DOWNLOADS IN EUROPE
1.The fate of Ophelia- Taylor Swift
2.Golden- Huntr/X
3.Ordinary-Alex Warren
4.Where is my husband- Raye 🇬🇧
5.All I want for Christmas is you – Mariah Carey 🇺🇸
6.Man I need- Olivia Dean
7.Last Christmas- Wham 🇬🇧
8.Sapphire-Ed Sheeran 🇬🇧
9.The dead dance- Lady Gaga 🇺🇸
10.No broke boys- Disco Lines & Tinashe
TOP 10 DOWNLOADS EUROPEAN SONGS*
1.Where is my husband- Raye 🇬🇧
2.Man I need – Olivia Dean
3.Last Christmas- Wham
4. Merry Christmas Everyone-Shakin’ Stevens🇬🇧
5..Melodrama- Disiz ft Theodora 🇫🇷🇨🇬
6.069-Haftbefehl & Bazzazian🇩🇪
7. So easy (To fall in love)- Olivia Dean🇬🇧
8.Messy – Lola Young 🇬🇧
9.Mon Bebè-RNBoi🇫🇷
10.Parisienne- Gims & La Mano 1.9🇫🇷🇨🇬
* si intendono “europee” le canzoni nelle quali l’interprete o gli interpreti principali sono europei, a prescindere dalla presenza o meno di eventuali altri interpreti e/o featurings. Non si considerano europee le canzoni con la presenza di un featuring europeo al fianco di un interprete di altro continente