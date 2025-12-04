Alla scoperta dei Popcorner, la band che si esibisce in ladino

Si è chiuso in questi giorni il Suns Festival, la rassegna che ogni anno in Friuli Venezia Giulia ospita cantanti e canzoni nelle lingue minoritarie. Ne abbiamo scelti alcuni da questa edizione, sempre in ossequio a quello che è il nostro motto, vale a dire che qui si ascoltano “Tutti i suoni d’Europa”: Nello speciifico, qui restiamo in Italia e precisamente in Val di Fassa, da dove arrivano i Popcorner.

La loro caratteristica è di fare musica in lingua ladina. Si avete letto bene: ladina, con la D. Si tratta di una delle lingue minoritarie riconosciute in Italia, parlata in Trentino Alto Adige.”Mudament” fa parte del loro primo album “Utar piata”. ed è un brano sulla crescita, visto con gli occhi di un bambino:

Se in futuro sarò così allora voglio fermare il tempo

Diventare grandi, con monotonia e non essere mai contenti

Prendere una strada senza sapere da che parte andare o che cosa volere

Io la mia strada ancora non la so ma so che posso trovarla

Che cambia

Se non è sempre tutto uguale

Che cambia

Se non seguo quello che mi dicono

Che cambia

Il mio vivere posso disegnarlo



Le canzoni del Popcorner (che si pronuncia con l’accento sulla e) sono già su piattaforme come Spotify, dando un’anteprima del loro lavoro e della loro visione musicale unica. Che prevede canzoni inedite, nella maggior parte, ma anche cover di successi italiani e internazionali eseguiti in italiano, inglese, ladino ed altre lingue minoritarie.

“Melanconia” è il singolo più recente e come si può sentire la band mescola molto bene tradizione e modernità. La scelta precisa è quella del ladino, di cui vogliono farsi promotori anche nella musica, anche se la band non esclude in futuro, come ha spiegato di recente in una intervista radiofonica, di scrivere anche in italiano. In occasione però della presentazione del loro album al TRAIL, il tg regionale della Rai in lingua ladina hanno spiegato:

Ci piace l’idea che i giovani ascoltino la nostra musica in ladino. Questa lingua è patrimonio dell’umanità, quindi per noi diventa naturale cantare in questa lingua e farcene ambasciatori

Il gruppo è composto da tre voci femminili, ovvero Sabrina Calligari e le sorelle Melany e Mery Locatin, e da un nutrito di musicisti: il chitarrista Gianpaolo Chiocchetti, il bassista Nicolò Dorich, il tastierista Daniele Chiocchetti e il batterista Tommaso Dondio. Qui sotto potete ascoltare l’album per intero.

