X Factor 2025: la Finale a Napoli. Ospiti Laura Pausini e Jason Derulo

È andata in scena questa mattina la conferenza stampa della Finale di X Factor 2025, il talent Sky Original prodotto da Fremantle e in onda su Sky Uno e NOW.

A moderare la conferenza è stata Mariasole Pollio, volto dell’Ante Factor, che ha introdotto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, l’Executive Vice President Sport, News & Entertainment Sky Italia Giuseppe De Bellis, il CEO di Fremantle Marco Tombolini, la conduttrice Giorgia e i giudici Paola Iezzi, Achille Lauro, Francesco Gabbani e Jake La Furia, la capo progetto di X Factor 2025 Paola Costa e i finalisti eroCaddeo, rob, DELIA e PierC.

Per il secondo anno di fila la finale si svolgerà in Piazza del Plebiscito a Napoli, quindi in esterna, e come di consueto andrà in onda eccezionalmente anche in chiaro in diretta su TV8 a partire dalle 21. La finale sarà preceduta da Ante Factor, che avrà una durata maggiore rispetto alle precedenti puntate e sarà condotto anche in questa occasione da Mariasole Pollio.

La gara si svolgerà in tre manche. La prima, dal titolo “My Song”, vedrà ognuno dei quattro finalisti esibirsi su un brano scelto da loro. Nello specifico, DELIA ha scelto “Cu’mme”, brano di Enzo Gragnaniello interpretato da Mia Martini e Roberto Murolo, eroCaddeo canterà “L’emozione non ha voce” di Adriano Celentano, PierC interpreterà “Shallow”, dal film “A Star is born”, eseguita in origine da Lady Gaga e Bradley Cooper, e rob si esibirà su “Città vuota” di Mina.

La seconda manche sarà quella del “Best Of”, ovvero il meglio delle cover realizzate nel percorso dei quattro finalisti a X Factor. Dulcis in fundo l’ultima manche sarà quella degli inediti, in cui i quattro artisti canteranno il singolo che hanno presentato nella serata degli inediti. Nello specifico, DELIA eseguirà la sua “SICILIA BEDDA”, eroCaddeo canterà “punto”, PierC farà ascoltare “Neve sporca” e rob si scatenerà con “CENTO RAGAZZE”. Al termine delle tre manche sarà quindi proclamato il vincitore.

A votare sarà come di consueto il pubblico, che potrà esprimere le proprie preferenze in maniera gratuita tramite l’interattività del decoder Sky o dello Sky Glass ma anche grazie all’app di X Factor o sul sito ufficiale del talent facendo accesso con il proprio Sky ID.

Non rimane dunque che attendere la Finale di X Factor 2025, in diretta su Sky Uno, NOW e in simulcast su TV8 domani, giovedì 4 dicembre, alle 21 con la conduzione di Giorgia.

