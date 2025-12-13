Sanremo 2026: Mazzariello e Soniko, Blind ed El Ma selezionati da Area Sanremo

Sono Mazzariello e il trio formato da Soniko, Blind ed El Ma le due proposte selezionate da Area Sanremo che andranno all’Ariston in gara tra le Nuove Proposte di Sanremo 2026. Carlo Conti, il direttore artistico della 76esima edizione del Festival della Canzone Italiana, ha annunciato i nomi degli artisti selezionati questa mattina nel corso della conferenza stampa di Sarà Sanremo, in scena domani sera al teatro del Casinò di Sanremo e in diretta su Rai 1, Rai Radio 2 e RaiPlay.

Le novità annunciate in conferenza stampa

Tante le novità annunciate nel corso di questa conferenza stampa, a partire dai nomi di Manola Moslehi, Carolina Rey ed Ema Stokholma alla conduzione del PrimaFestival e del maestro Enrico Cremonesi che si occuperà della direzione musicale del DopoFestival condotto da Nicola Savino, senza dimenticare Daniele Battaglia che sarà il conduttore del Suzuki Stage in Piazza Colombo.

Anche Gianluca Gazzoli, che quest’anno ha condotto Sanremo Giovani e sarà co-conduttore di Sarà Sanremo, sarà impegnato nella settimana sanremese e sul palco dell’Ariston condurrà le sfide delle Nuove Proposte.

Gli artisti selezionati da Area Sanremo

Tornando però sul focus principale, ovvero i due (o in questo caso quattro) artisti selezionati da Area Sanremo, parliamo di artisti già noti al pubblico: Mazzariello infatti lo scorso anno ha preso parte a Sanremo Giovani senza riuscire ad arrivare alla fase finale mentre Blind ed El Ma arrivano dal talent X Factor, e il dj Soniko ha preso parte al 105 Summer Tour nelle tappe di Genova e Comacchio. El Ma tra l’altro è la prima artista di nazionalità bulgara a partecipare al Festival di Sanremo.

Le due proposte presenteranno domani sera i loro brani nel corso della serata di Sarà Sanremo. Nel corso della serata, oltre ai nomi dei due artisti tra i sei finalisti di Sanremo Giovani che gareggeranno tra le Nuove Proposte, scopriremo i titoli dei brani dei Big in gara.

