Lou Deleuze per la Francia vince lo Junior Eurovision 2025: disfatta Italia, battuta anche da San Marino

La classifica parla da sola: San Marino nono, Italia dodicesima. La notizia, in aggiunta a quella della francese Lou Deleuze che con “Ce monde” vince lo Junior Eurovision 2025 è questa: la disfatta italiana. Era nell’aria, va detto, ma non in queste proporzioni. Ai 73 punti complessivi per l’Italia hanno corrisposto i 125 – con addirittura terzo risultato assoluto nella parte televoto- di Martina CRV per San Marino che dunque chiude davanti a Leonardo Giovannangeli. Non succedeva dal 2015, quando Kamilla Ismailova, la russa in concorso per San Marino chiuse davanti a Chiara & Martina Scarpari (14. contro 16)

San Marino non andava in Top 10 dal suo esordio nel 2013, con Michele Perniola, che però arrivò decimo quindi Martina CRV fa il miglior risultato di sempre. L’Italia fa il peggior risultato in 10 anni. Meritato tutto: il sorpasso di San Marino, il piazzamento dell’Italia e la vittoria della Francia, oggettivamente molto superiore al resto del plotone

Spiace, perchè la prova sul palco di Leonardo Giovannangeli è stata all’altezza, non supportata però- come avviene praticamente sempre – da brani che valorizzino i piccoli artisti. Basti pensare, per dirne una, che fra gli autori del brani in concorso c’erano anche nomi di punta del pop. L’autrice del brano francese, Linh ha appena vinto il disco di diamante (400.000 copie).

C’è molto, davvero su cui lavorare.

La classifica finale dello Junior Eurovision 2025

Questa la classifica completa dello Junior Eurovision 2025:

Francia – Lou Deleuze – “Ce monde”- 248 punti Ucraina – Sofiia Nersesian – “Motanka”- 177 punti Georgia – Anita Abgariani – “Shine like a star”- 176 punti Armenia – Albert – “Brave heart”- 175 punti Spagna – Gonzalo Pinillos – “Érase una vez (Once upon a time)”- 152 punti Albania – Kroni Pula – “Fruta perime”- 145 punti Macedonia del Nord – Nela Mančeska – “Miracle”- 141 punti Polonia – Marianna Kłos – “Brightest light”- 139 punti San Marino – Martina CRV – “Beyond the stars”- 125 punti Paesi Bassi – Meadow – “Freeze”- 93 punti Malta – Eliza Borg – “I believe” – 92 punti Italia – Leonardo Giovannangeli – “Rockstar”- 73 punti Portogallo – Inês Gonçalves – “Para onde vai o amor?”- 73 punti Croazia – Marino Vrgoč – “Snovi”- 70 punti Azerbaigian – Yağmur – “Miau miau”- 66 punti Cipro – Rafaella Panteli e Christos Georgiou – “Away”- 50 punti Montenegro – Asja Džogović – “I tužna i srećna priča”- 49 punti Irlanda – Lottie O’Driscoll Murray – “Rúin”- 44 punti

