Top of the charts: insieme ai natalizi Wham, Mariah Carey, Micheal Bublé e Sia arriva 21 Savage
SINGOLI:Sa- Butrint Imeri
ALBUM::Piano dhe ti -Anxhela Peristeri
SINGOLI: Zhiganskaya-Jakone & Kiliana
ALBUM: What happened to the streets?- 21 Savage
SINGOLI:Last Christmas. Wham
ALBUM:Memento Mori: Mexico City – Depeche Mode
RADIO: Entrevista-Solitario
SINGOLI:KUSURA BAKMA- BLOK3
ALBUM: What happened to the streets?- 21 Savage
SINGOLI Fiandre: The fate of Ophelia- Taylor Swift
SINGOLI Vallonia: Melodrama- Disiz, Theodora
RADIO Germanofona: Wunderschön-Unheilig
ALBUM Fiandre:Gedoe-Pommeljen Thijs
ALBUM Vallonia:Memento Mori: Mexico City – Depeche Mode
SINGOLI:Love my mind- Don Toliver ft Doja Cat
ALBUM: Layover- V
SINGOLI: Where is my husband? _ Raye
ALBUM:What happened to the streets?- 21 Savage
SINGOLI: Severna latina- Tea Tairović
SINGOLI: Strach- Buka
ALBUM: Já, mé druhé já a Kristýna-Buka
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: What happened to the streets?- 21 Savage
SINGOLI nazionali: Polje ruža- Jakov Jozinović
SINGOLI internazionali: The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM nazionali:Moderne Veze- Buc Kesidi
ALBUM internazionali:Around The World In A Day- Prince and the Revolution
SINGOLI:Last Christmas-Wham
ALBUM: Christmas-Micheal Bublè
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM:What happened to the streets?- 21 SavageÀ la carte- Liis Lemsalu
SINGOLI: Avaimet mun kiesiin -Unitas Sigma, VJ, Cheek, Sara Bee
ALBUM: Cheek -Unitas Sigma
SINGOLI: Melodrama- Disiz, Theodora
ALBUM Le Nord se souvient: Odyssée – Gims
SINGOLI: Baiati- Kosta Sanikidze
SINGOLI:Last Christmas. Wham
ALBUM:Memento Mori: Mexico City – Depeche Mode
SINGOLI:Last Christmas. Wham
ALBUM: Kylie Christmas (Fully wrapped)- Kylie Minogue
SINGOLI nazionali:Lete Lete- Trannos, SNIK, FY
SINGOLI internazionali Last Christmas. Wham
ALBUM: Enas kyklos ston aera -Xylina Spathia
SINGOLI:Killeagh-Kingfishr
ALBUM: Halcyon-Kingfishr
SINGOLI:All I want for Christmas is you -Mariah Carey
ALBUM: Vögguvísur- Hafdis Huld
SINGOLI nazionali- Meda Bedioni- Eyal Golan
SINGOLI Internazionali: Where is my husband? – Raye
ALBUM: Shem tov ha’avi 2 EP-Tmir Ber & Shem Tov Heavy
SINGOLI:All I want for Christmas is you -Mariah Carey
ALBUM: Ultimo Live stadi 2025 – Ultimo
SINGOLI: Odinok.net- Mot
ALBUM: BUSiNESS (SiDE A)-V $ X V PRiNCE
SINGOLI: Where is my husband? -Raye
ALBUM: What happened to the streets?- 21 Savage
SINGOLI: Vienas- Free Finga
ALBUM: Plastika- Free Finga
SINGOLI:Mon Bebè-RnBOI
ALBUM: Lux-Rosalia
SINGOLI: Gone, gone, gone- Davdi Guetta, Taddy Swims, Tones & I
ALBUM: ‘Roze suze – Jala Brat & Buba Corelli
SINGOLI nazionali Taste-Aidan
SINGOLI internazionali:The dead dance- Lady Gaga
ALBUM:What happened to the streets?- 21 Savage
SINGOLI:Ordinary- Alex Warren
ALBUM: What happened to the streets?- 21 Savage
SINGOLI: Neka Gradom Priča Krene.-Šako Polumenta
SINGOLI:Snowman- Sia
ALBUM: Julesanger – God Jul- Interpreti Vari
SINGOLI:Last Christmas-Wham
ALBUM: Christmas-Micheal Bublè
SINGOLI: The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: tylko haj. (ZORZA 2025)-Dawid Podsiadło, Kaśka Sochacka
SINGOLI: Posso Ate Nao Te Dar Flores-:DJ Japa NK, MC Jacare, MC Meno K, MC Ryan SP & DJ DAVI DOGDOG
ALBUM:Lux-Rosalia
SINGOLI nazionali: 7 Zile- Florianrus ft Inna
SINGOLI internazionali: Gone Gone Gone -David Guetta, Teddy Swims, Tones & I
ALBUM: What happened to the streets?- 21 Savage
SINGOLI Noch’ schastlivykh nadezhd-Nikolay Baskov, Larisa Dolina, Dima Bilan, Yulianna Karaulova, Khor Akademii Igorya Krutogo
ALBUM:Piry i rany-Krovostok
RADIO: Secrets- Miley Cyrus & Lidsay Buckhingham
SINGOLI nazionali: Tec 9 -Jala Brat & Buba Corelli
SINGOLI internazionali: Gone Gone Gone -David Guetta, Teddy Swims, Tones & I
ALBUM:Aska II- Tea Tairovic
SINGOLI:All I want for Christmas is you -Mariah Carey
ALBUM:Já, mé druhé já a Kristýna-Buka
SINGOLI nazionali: Povej na glas – Cherry Flavoured
SINGOLI internazionali: Talk to you – Sam Fender & Elton John
ALBUM:What happened to the streets?- 21 Savage
SINGOLI:La perla- Rosalía, Yahritza y Su Esencia
ALBUM: Lux-Rosalia
SINGOLI: Last Christmas- Wham
ALBUM: Somna Med Humlan Djodjj- Humlan Djodjj
SINGOLI:All I want for Christmas is you -Mariah Carey
ALBUM:Poussière d’or- Stephane Eicher
SINGOLI:Cikmaz bir sokakta-Semicenk
ALBUM: What happened to the streets?- 21 Savage
SINGOLI: Ne p’yana Zakokhana- Alena Omargalieva
ALBUM: What happened to the streets?- 21 Savage
SINGOLI 21 Rózsaszál- L.L. Junior
ALBUM: Élő Metropolis- Akos