Sarà Sanremo, vincono Angelica Bove e Nicolò Filippucci che volano all’Ariston fra i giovani

Sono Angelica Bove e Nicolò Filippucci i due artisti vincitori di Sarà Sanremo che accedono quindi alla sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026. Si giocheranno la vittoria con i due vincitori di Area Sanremo, vale a dire il cantautore Mazzariello e il trio formato dal dj Soniko e da Blind e El Ma (rispettivamente primo rumeno e prima bulgara a partecipare a Sanremo)

Angelica Bove (“Mattone”) vs Welo (“Emigrato”): Già è sorprendente che Welo sia arrivato qui. Bravi entrambi, ma oggettivamente Angelica Bove è due spanne sopra, forse anche tre. Anche perchè ha proposto la versione orchestrale, praticamente già pronta per l’Ariston. Passa Angelica Bove a cui Conti dice, già prima dell’ultimo step “Ci vediamo all’Ariston” e propone a Welo di fare del ritornelo un jingle, da usare come lo scorso anno “Tutta l’Italia”.

Nicolò Filippucci (“Laguna”) vs Seltsam (“Scusa mamma”): Sono due brani un po’ così entrambi, va detto. Il testo di Seltsam è molto paraculo, ma è un pò il buco con il testo intorno. “Laguna” ha un suo senso radiofonicamente. Passa Nicolò Filippucci

Antonia (“Luoghi perduti”) vs Senza Cri (“Spiagge”): La sorte beffarda mette contro non solo quella che è una coppia nella vita ma addirittura coinvolte in ua delle canzoni. “Spiagge” è infatti dedicata proprio ad Antonia. Brave tutte e due, gara sul filo. Vince Senza Cri

Delle brevi clip hanno riassunto le canzoni finaliste, poi il giudizio della commissione che premia Angelica Bove e Nicolò Filippucci.

Le canzoni dei vincitori di Area Sanremo

Sono state rese note anche le canzoni dei due artisti vincitori di Area Sanremo. Eccole di seguito:

Soniko, Blind, El Ma – Nei miei DM : Un brano da club, destinato a riempire le dancefloor e andare molto bene in radio. Ho più dubbi che funzioni con l’orchestrazione dell’Ariston. Voglio bene al mio conterraneo Blind, è un bel rientro. Ma in chiave Sanremo è un pò debole. VOTO: 6

– Nei miei DM : Un brano da club, destinato a riempire le dancefloor e andare molto bene in radio. Ho più dubbi che funzioni con l’orchestrazione dell’Ariston. Voglio bene al mio conterraneo Blind, è un bel rientro. Ma in chiave Sanremo è un pò debole. Mazzariello – Manifestazione d’amore: Mazzariello è un nome nuovo solo per chi non conosce la scena pop attuale. Oltre a gravitare da tempo nella scena indie, ha già scritto e scrive per diversi artisti. Il brano è leggerissimo, fresco e radiofonico. Mi sembra l’unico che possa sparigliare le carte rispetto ad una vittoria di Angelica Bove che stando a questi esiti, è già scritta prima di partire. VOTO: 8.5

