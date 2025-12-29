Sienna Spiro e “Die on this hill”: nelle radio italiane il nuovo fenomeno britannico

La giovane cantautrice londinese Sienna Spiro fa il suo atteso debutto sulle frequenze radiofoniche italiane portando con sé “Die On This Hill”, il brano che ha segnato la sua esplosione sulla scena internazionale. Il singolo ha già conquistato milioni di ascoltatori in tutto il mondo, posizionandosi all’11° posto nella classifica britannica e superando i 40 milioni di streaming su Spotify.

A soli vent’anni, Sienna dimostra una straordinaria capacità di trasformare il dolore personale in musica di rara intensità emotiva. “Questa canzone parla di amore ostinato, uno di quelli che ti fa restare con una persona anche quando sai che sarebbe meglio andarsene”, spiega l’artista, descrivendo con lucidità il tema universale al centro del brano.

Una produzione stellare al servizio della voce

“Die On This Hill” vanta una produzione di altissimo livello, firmata da nomi che hanno plasmato il suono della musica pop contemporanea: l’israeliano Omer Fedi (collaboratore di SZA e Lil Nas X), Michael Pollack (che ha lavorato con Miley Cyrus e Lady Gaga) e Blake Slatkin (nome dietro successi di Sam Smith e Tate McRae). L’arrangiamento d’archi, sontuoso e sofisticato, porta la firma del tre volte vincitore ai Grammy Rob Moose, noto per le sue collaborazioni con Lorde e Taylor Swift.

Il brano si apre con una delicatezza quasi sussurrata, accompagnata dal pianoforte toccante di Pollack, per poi svilupparsi in un crescendo emotivo che mette in risalto la straordinaria estensione vocale di Sienna. In soli tre minuti e mezzo, l’artista riesce a condensare l’intera parabola di una relazione destinata a finire, bilanciando disperazione e determinazione con una padronanza vocale che ricorda le grandi interpreti soul.

Il successo di “Die On This Hill” ha aperto a Sienna le porte dei palcoscenici più prestigiosi. Di recente ha calcato le tavole del Brooklyn come special guest durante le sei date della residency “To Be Free: New York City” di Sam Smith, consolidando una reputazione per esibizioni dal vivo ipnotiche che l’aveva già portata ad aprire il tour estivo statunitense dell’artista multi-platino Teddy Swims. La sua performance televisiva al Later with Jools Holland in onda su BBC Two ha ulteriormente confermato il suo carisma scenico.

L’industria musicale ha preso nota: Vevo l’ha infatti selezionata come DSCVR Artist to Watch per il 2026.

Il successo immediato e gli esempi

All’inizio del 2025, Sienna ha pubblicato il suo EP di debutto “Sink Now, Swim Later”, una raccolta di otto tracce che include gioielli come “Origami” e “Back to blonde” L’EP fra l’altro ha avuto un riscontro interessante anche in Italia, così come il singolo “Die on this hill”.

Autodidatta, Sienna ha costruito il proprio sound attingendo da un pantheon di leggende: Frank Ocean, Etta James, Frank Sinatra e Amy Winehouse. Questa eredità artistica si manifesta nella sua capacità di integrare elementi jazz in una produzione dal sapore contemporaneo, creando una fusione sonora che la distingue nel panorama pop attuale.

Con una voce che rimane impressa nella memoria e una maturità compositiva che smentisce la giovane età, Sienna Spiro si prepara a conquistare anche il pubblico italiano, portando oltremanica quel tipo di intensità emotiva che trasforma una canzone in un’esperienza indimenticabile.

Mi piace: Mi piace Caricamento...