Top of the charts: dominano Taylor Swift, Raye e le hit pop di Natale

di · 28 Dicembre 2025

🇦🇱
SINGOLI:Lule Mali-Olsi Bylyku ft Gjovalin Shani
ALBUM:Thirrëm Sot Ose Nesër-Yll Limani

🇦🇲
SINGOLI: Zhiganskaya-Jakone & Kiliana
ALBUM: Love revolution-Brunette

🇦🇹
SINGOLI:Last Christmas-Wham
ALBUM:Memento Mori: Mexico City – Depeche Mode

🇦🇩
RADIO: Entrevista-Solitario

🇦🇿
SINGOLI:Can- Röya & Elçin Cəfərov
ALBUM: Rebel-EsDeeKid

🇧🇪
SINGOLI Fiandre: The fate of Ophelia- Taylor Swift
SINGOLI Vallonia: Melodrama- Disiz, Theodora
RADIO Germanofona: Wunderschön-Unheilig
ALBUM Fiandre:Gedoe-Pommeljen Thijs
ALBUM Vallonia:Lux-Rosalia

🇧🇾
SINGOLI:Love my mind- Don Toliver ft Doja Cat
ALBUM: Muse-Jimin

🇧🇬
SINGOLI: Where is my husband? -Raye
ALBUM:V:RGO-Suace Kid 4

🇧🇦
SINGOLI: Od Čega Si- Marko Tadic

🇨🇿
SINGOLI: Last Christmas-Wham
ALBUM: Já, mé druhé já a Kristýna-Buka

🇨🇾
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: Natsional’nost’: net-Oxxxymiron

🇭🇷
SINGOLI nazionali: Polje ruža- Jakov Jozinović
SINGOLI internazionali: Last Christmas- Wham
ALBUM nazionali:Moderne Veze-Buč Kesidi
ALBUM internazionali:Do it-Stray Kids

🇩🇰
SINGOLI:Last Christmas-Wham
ALBUM: Christmas-Micheal Bublè

🇪🇪
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: PROBLEEMID PARADIISIS-Sadu

🇫🇮
SINGOLI: :Last Christmas-Wham
ALBUM: Unitas Sigma- Interpreti vari

🇫🇷
SINGOLI: Melodrama- Disiz, Theodora
ALBUM Tp sur tp- Jul

🇬🇪
SINGOLI: Tell Me That You Love Me- Lali Gordzamashvili

🇩🇪
SINGOLI:Last Christmas-Wham
ALBUM: Wish you were here (50th anniversary edition)- Pink Floyd

🇬🇧
SINGOLI: Last Christmas-Wham
ALBUM: Christmas-Micheal Bublè

🇬🇷
SINGOLI nazionali: 90th Floor- SNIK, FLY LO
SINGOLI internazionali Last Christmas-. Wham
ALBUM:  Karma -. Stray Kids

🇮🇪
SINGOLI:Killeagh-Kingfishr
ALBUM: Halcyon-Kingfishr

🇮🇸
SINGOLI:Last Christmas-Wham
ALBUM: Vögguvísur- Hafdis Huld

🇮🇱
SINGOLI nazionali-  Yesh mishehu shesher lech-Omer Adam & Aviv Geffen
SINGOLI Internazionali: Where is my husband? – Raye
ALBUM: IMAGINE Festival 2025- Interpreti Vari

🇮🇹
SINGOLI:All I want for Christmas is you -Mariah Carey
ALBUM: Wish you were here (50th anniversary edition)- Pink Floyd

🇰🇿
SINGOLI: Odinok.net- Mot
ALBUM: Natsional’nost’: net-Oxxxymiron

🇱🇻
SINGOLI: Where is my husband? -Raye
ALBUM: Ages-Diessy

🇱🇹
SINGOLI: Last Christmas-Wham
ALBUM:  Rebel- EsDeeKid

🇱🇺
SINGOLI:Last Christmas- Wham
ALBUM: Christmas-Michael Bublè

🇲🇰
SINGOLI: Gone, gone, gone- Davdi Guetta, Taddy Swims, Tones & I
ALBUM: Green Noise Waterfall-Spritual in Green

🇲🇹
SINGOLI nazionali Taste-Aidan
SINGOLI internazionali:Driving home for Christmas-Chris Rea
ALBUM:Lux-Rosalia

🇲🇩
SINGOLI:Wild-Albert Brite
ALBUM: Ryadom-JONY

🇲🇪
SINGOLI: Mokra Bluza- Teodora Šćepanović

🇳🇴
SINGOLI:Snowman- Sia
ALBUM:  Have Yourself A Merry Little Christmas-Kurt Nielsen

🇳🇱
SINGOLI:Last Christmas-Wham
ALBUM: The life of a showgirl-Taylor Swift

🇵🇱
SINGOLI: The fate of Ophelia-Taylor Swift
ALBUM: Kult Tenerife 29 11 2024-Kult

🇵🇹
SINGOLI: Posso Ate Nao Te Dar Flores-:DJ Japa NK, MC Jacare, MC Meno K, MC Ryan SP & DJ DAVI DOGDOG
ALBUM:Lux-Rosalia

🇷🇴
SINGOLI nazionali:  7 Zile- Florianrus ft Inna
SINGOLI internazionali: Golden-Huntr/X
ALBUM: Studio 54 – NOUA UNSPE

🇷🇺
SINGOLI Noch’ schastlivykh nadezhd-Nikolay Baskov, Larisa Dolina, Dima Bilan, Yulianna Karaulova, Khor Akademii Igorya Krutogo
ALBUM: Natsional’nost’: net-Oxxxymiron

🇸🇲
RADIO: Secrets- Miley Cyrus & Lindsay Buckhingham

🇷🇸
SINGOLI nazionali:  Tec 9 -Jala Brat & Buba Corelli
SINGOLI internazionali: Priceless-Maroon 5 ft Lisa
ALBUM:U Krug-Vekac

🇸🇰
SINGOLI:Last Christmas-Wham
ALBUM:Neviem-Separ

🇸🇮
SINGOLI  nazionali: Nemirna kri – Nina Pušlar
SINGOLI internazionali: Save my soul – Bastille
ALBUM:Christmas-Micheal Bublé

🇪🇸
SINGOLI:La perla- Rosalía, Yahritza y Su Esencia
ALBUM: Lux-Rosalia

🇸🇪
SINGOLI: Last Christmas- Wham
ALBUM: Somna Med Humlan Djodjj- Humlan Djodjj

🇨🇭
SINGOLI:Last Christmas- Wham
ALBUM:Wish you were here (50th anniversary edition)- Pink Floyd

🇹🇷
SINGOLI:Cikmaz bir sokakta-Semicenk
ALBUM: The life of a showgirl- Taylor Swift

🇺🇦

SINGOLI:  Ne p’yana Zakokhana- Alena Omargalieva
ALBUM: Kolyadky-Interpreti vari

🇭🇺
SINGOLI: NU MĂ LASĂ-Andi Toth feat. BELANO
ALBUM: Élő Metropolis- Akòs

