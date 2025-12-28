Top of the charts: dominano Taylor Swift, Raye e le hit pop di Natale
SINGOLI:Lule Mali-Olsi Bylyku ft Gjovalin Shani
ALBUM:Thirrëm Sot Ose Nesër-Yll Limani
SINGOLI: Zhiganskaya-Jakone & Kiliana
ALBUM: Love revolution-Brunette
SINGOLI:Last Christmas-Wham
ALBUM:Memento Mori: Mexico City – Depeche Mode
RADIO: Entrevista-Solitario
SINGOLI:Can- Röya & Elçin Cəfərov
ALBUM: Rebel-EsDeeKid
SINGOLI Fiandre: The fate of Ophelia- Taylor Swift
SINGOLI Vallonia: Melodrama- Disiz, Theodora
RADIO Germanofona: Wunderschön-Unheilig
ALBUM Fiandre:Gedoe-Pommeljen Thijs
ALBUM Vallonia:Lux-Rosalia
SINGOLI:Love my mind- Don Toliver ft Doja Cat
ALBUM: Muse-Jimin
SINGOLI: Where is my husband? -Raye
ALBUM:V:RGO-Suace Kid 4
SINGOLI: Od Čega Si- Marko Tadic
ALBUM: Já, mé druhé já a Kristýna-Buka
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: Natsional’nost’: net-Oxxxymiron
SINGOLI nazionali: Polje ruža- Jakov Jozinović
ALBUM nazionali:Moderne Veze-Buč Kesidi
ALBUM internazionali:Do it-Stray Kids
ALBUM: Christmas-Micheal Bublè
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: PROBLEEMID PARADIISIS-Sadu
ALBUM: Unitas Sigma- Interpreti vari
SINGOLI: Melodrama- Disiz, Theodora
ALBUM Tp sur tp- Jul
SINGOLI: Tell Me That You Love Me- Lali Gordzamashvili
ALBUM: Wish you were here (50th anniversary edition)- Pink Floyd
ALBUM: Christmas-Micheal Bublè
SINGOLI nazionali: 90th Floor- SNIK, FLY LO
ALBUM: Karma -. Stray Kids
SINGOLI:Killeagh-Kingfishr
ALBUM: Halcyon-Kingfishr
ALBUM: Vögguvísur- Hafdis Huld
SINGOLI nazionali- Yesh mishehu shesher lech-Omer Adam & Aviv Geffen
SINGOLI Internazionali: Where is my husband? – Raye
ALBUM: IMAGINE Festival 2025- Interpreti Vari
ALBUM: Wish you were here (50th anniversary edition)- Pink Floyd
SINGOLI: Odinok.net- Mot
ALBUM: Natsional’nost’: net-Oxxxymiron
SINGOLI: Where is my husband? -Raye
ALBUM: Ages-Diessy
ALBUM: Rebel- EsDeeKid
ALBUM: Christmas-Michael Bublè
SINGOLI: Gone, gone, gone- Davdi Guetta, Taddy Swims, Tones & I
ALBUM: Green Noise Waterfall-Spritual in Green
SINGOLI nazionali Taste-Aidan
SINGOLI internazionali:Driving home for Christmas-Chris Rea
ALBUM:Lux-Rosalia
SINGOLI:Wild-Albert Brite
ALBUM: Ryadom-JONY
SINGOLI: Mokra Bluza- Teodora Šćepanović
SINGOLI:Snowman- Sia
ALBUM: Have Yourself A Merry Little Christmas-Kurt Nielsen
ALBUM: The life of a showgirl-Taylor Swift
SINGOLI: The fate of Ophelia-Taylor Swift
ALBUM: Kult Tenerife 29 11 2024-Kult
SINGOLI: Posso Ate Nao Te Dar Flores-:DJ Japa NK, MC Jacare, MC Meno K, MC Ryan SP & DJ DAVI DOGDOG
ALBUM:Lux-Rosalia
SINGOLI nazionali: 7 Zile- Florianrus ft Inna
SINGOLI internazionali: Golden-Huntr/X
ALBUM: Studio 54 – NOUA UNSPE
SINGOLI Noch’ schastlivykh nadezhd-Nikolay Baskov, Larisa Dolina, Dima Bilan, Yulianna Karaulova, Khor Akademii Igorya Krutogo
ALBUM: Natsional’nost’: net-Oxxxymiron
RADIO: Secrets- Miley Cyrus & Lindsay Buckhingham
SINGOLI nazionali: Tec 9 -Jala Brat & Buba Corelli
SINGOLI internazionali: Priceless-Maroon 5 ft Lisa
ALBUM:U Krug-Vekac
ALBUM:Neviem-Separ
SINGOLI nazionali: Nemirna kri – Nina Pušlar
SINGOLI internazionali: Save my soul – Bastille
ALBUM:Christmas-Micheal Bublé
SINGOLI:La perla- Rosalía, Yahritza y Su Esencia
ALBUM: Lux-Rosalia
ALBUM: Somna Med Humlan Djodjj- Humlan Djodjj
ALBUM:Wish you were here (50th anniversary edition)- Pink Floyd
SINGOLI:Cikmaz bir sokakta-Semicenk
ALBUM: The life of a showgirl- Taylor Swift
SINGOLI: Ne p’yana Zakokhana- Alena Omargalieva
ALBUM: Kolyadky-Interpreti vari
SINGOLI: NU MĂ LASĂ-Andi Toth feat. BELANO
ALBUM: Élő Metropolis- Akòs