Olly domina le classifiche FIMI 2025: ecco album i singoli più venduti dell’anno

Olly si conferma il grande protagonista della musica italiana del 2025. L’artista conquista infatti il primo posto sia nella classifica degli album più venduti con Tutta Vita, sia in quella dei singoli con Balorda Nostalgia, il brano che gli ha regalato la vittoria al Festival di Sanremo. Un risultato straordinario che testimonia la capacità dell’artista di imporsi sia nel formato lungo che in quello del singolo, consolidando il suo status di fenomeno dell’anno.

Sul podio degli album troviamo anche Santana Money Gang di Sfera Ebbasta e Shiva, che si piazza al secondo posto, seguito da Dio Lo Sa di Geolier al terzo. Quest’ultimo album aveva già dimostrato la sua forza nel 2024, quando si era classificato secondo dietro Icon di Tony Effe, l’album più venduto di quell’anno. A completare la top five ci sono La cura per me di Giorgia e Incoscienti Giovani di Achille Lauro, a dimostrazione di quanto sia variegato il panorama musicale italiano.

Interessante notare come la longevità degli album continui a essere un fattore determinante: sei dischi su dieci in classifica non sono usciti nel 2025, dimostrando che il pubblico continua ad acquistare e ascoltare progetti pubblicati in precedenza. Oltre a Dio Lo Sa di Geolier, resistono in top ten anche Locura di Lazza e I Nomi del Diavolo di Kid Yugi. Tra le uscite recenti che hanno fatto breccia troviamo Debí tirar más fotos di Bad Bunny, La Bellavita di Artie 5ive e Tropico del Capricorno di Guè, mentre Hello World dei Pinguini Tattici Nucleari e È finita la pace di Marracash, pur essendo stati pubblicati negli ultimi giorni del 2024, continuano a ottenere ottimi risultati.

TOP 20 SINGOLI PIU’ VENDUTI DEL 2025

1. Balorda Nostalgia-Olly

2. La cura per me -Giorgia

3. Incoscienti giovani-Achille Lauro

4. Ora che non ho più te- Cesare Cremonini

5. Santana Money Gang- Sfera Ebbasta & Shiva

6. Per due come noi – Olly & Angelina Mango

7. La Plena- Sound (W Sound 05)-Beéle e Ovy on the Drums

8. Il filo rosso- Alfa

9. A me mi piace- Alfa & Manu Chao

10. Debi tirar mas fotos- Bad Bunny

11. Devastante- Olly & JVLI

12. Scarabocchi- Olly & JVLI

13. Battito-Fedez

14. Bottiglie vuote- Pinguini Tattici Nucleari ft Max Pezzali

15. Cuoricini- Coma_Cose

16. Islanda- Pinguini Tattici Nucleari

17. Ordinary- Alex Warren

18. Amor- Achille Lauro

19. Volevo essere un duro- Lucio Corsi

20. Désolée- Anna

TOP 20 ALBUM PIU’ VENDUTI IN ITALIA

1. Tutta vita- Olly

2.Santana Money Gang-Sfera Ebbasta & Shiva

3. Dio lo sa- Geolier

4. Debí tirar más fotos- Bad Bunny

5. Locura- Lazza

6. È finita la pace- Marracash

7. Hello World- Pinguini Tattici Nucleari

8. La Bellavita-Artie 5ive

9. Tropico del Capricorno-Guè

10.I Nomi del Diavolo-Kid Yugi

11.Comune mortali- Achille Lauro

12. Vera baddie- Anna

13. Ferite (Deluxe Edition)- Capo Plaza

14. Salmo- Ranch

15. Persona- Marracash

16. Alaska Baby- Cesare Cremonini

17. Ultimo live stadio 2024-Ultimo

18. Icon-Tony Effe

19. Il mio lato peggiore- Luchè

20. Mediterraneo-Bresh

Sanremo pesa meno sui singoli rispetto al 2024

Se l’anno scorso l’effetto Sanremo era stato dirompente – con cinque brani del Festival in top ten (Tuta Gold di Mahmood, La noia di Angelina Mango, I p’me, tu p’te di Geolier, Sinceramente di Annalisa e Click Boom! di Rose Villain) – nel 2025 la situazione è diversa. I singoli sanremesi presenti sono solo tre, ma occupano saldamente il podio, guidati naturalmente da Balorda Nostalgia di Olly. Un dato che suggerisce come il Festival mantenga un forte impatto commerciale, ma con una concentrazione maggiore sui primi posti piuttosto che una diffusione più ampia nella top ten.

Le classifiche FIMI 2025 raccontano quindi un anno musicale ricco di continuità ma anche di novità, dove la capacità di un artista come Olly di dominare su più fronti si combina con la resistenza di progetti più datati e con l’emergere di nuove proposte. Un panorama variegato che riflette la complessità e la vitalità della scena musicale italiana contemporanea.

