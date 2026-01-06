“Let go” e “Cold inside” di Charlie, l’EDM che connette Cracovia e Berlino

Se siete amanti della EDM non potete non alzare il volume delle casse perchè “Let go”, tratto da “Spacewoman”, primo EP di Leona Jacewska, in arte Charlie, merita tutto. Fra pochi giorni sarà protagonista all’Eurosonic Noorderslag, lo showcase festival che si svolge ogni anno a Groningen, ma intanto merita un approfondimento. Soprattutto perchè rappresenta molto bene lo spirito del nostro sito, visto che arriva da un Paese che non ti aspetteresti mai parlando di EDM, vale a dire la Polonia.

Charlie rappresenta una delle voci più interessanti della nuova generazione di artisti che stanno rimodellando il panorama della musica elettronica europea. Originaria di Cracovia, città che ha segnato profondamente la sua formazione artistica, questa producer e DJ ha trasferito a Berlino il suo progetto più ambizioso, portando con sé un bagaglio culturale che fonde tradizione underground polacca e avanguardia tedesca.

Prima di conquistare le dancefloor europee, Leona Jacewska si è distinta nella scena dell’arte visiva di Cracovia. Insieme agli amici Martyna e Arkadiusz, ha fondato Elementarz dla Mieszkańców Miast, una galleria indipendente dedicata alla promozione di giovani artisti emergenti. Questa esperienza nel mondo dell’arte contemporanea ha plasmato il suo approccio alla musica elettronica, conferendole una sensibilità estetica che traspare in ogni suo progetto.

La sua attività di promoter si è concretizzata attraverso Dubniki, una delle serate underground più apprezzate di Cracovia, che ha visto esibirsi artisti di calibro internazionale. Questa capacità di curare lineup eclettiche e di qualità ha consolidato la sua reputazione come tastemaker nella scena elettronica dell’Europa orientale.

Il progetto che più di tutti identifica l’estetica musicale di Leona Jacewska è Szum, una serie di serate che mescolano cold mutant electro, EBM martellante e Italo disco, col tempo evolutesi in una collaborazione transnazionale chiamata Szadar, frutto dell’incontro con il collettivo We Are Radar. Questa partnership ha permesso a Jacewska di espandere la sua visione musicale, creando un ponte tra la scena polacca e quella berlinese.

Il 2024 ha segnato un momento importante nella sua carriera con la pubblicazione dello Spacewoman EP, un lavoro che ha attirato l’attenzione di figure chiave della scena elettronica internazionale. L’EP ha ricevuto remix di prestigio da parte di David Vunk, stella dell’Italo disco contemporaneo, e Franz Scala, fondatore della label Wrong Era. Ora l’approdo in uno dei palchi più importanti d’Europa contribuirà a farla conoscere al grande pubblico. “Cold inside”, uscito nel 2022, è un altro fulgido esempio del suo modo di intendere l’EDM.

