Torna il Dizionario del Festival di Sanremo a cura di Eddy Anselmi: 75 anni di storia italiana in musica

Diciassette anni dopo la prima edizione, Eddy Anselmi – il giornalista e storico musicale che colleghi e lettori hanno ribattezzato affettuosamente “Eddypedia” – si prepara a rivoluzionare nuovamente gli scaffali delle librerie. Dal 16 gennaio sarà disponibile Dizionario del Festival di Sanremo – Interpreti, autori, presentatori e conduttori, un’opera monumentale pubblicata da Coniglio Editore / Suan edizioni che promette di diventare la Bibbia per chiunque voglia comprendere davvero il Festival della Canzone Italiana.

I numeri parlano da soli e raccontano l’ambizione del progetto: 75 edizioni del Festival attraversate una per una, dal lontano 1951 fino all’imminente edizione 2025. Un totale di 2.828 protagonisti catalogati, analizzati e raccontati nelle loro storie personali e professionali. E per la prima volta in un’opera di questo tipo, non solo interpreti e conduttori, ma anche gli autori delle canzoni in gara, quelle figure che spesso restano nell’ombra pur essendo gli artefici delle melodie che hanno accompagnato generazioni di italiani.

Molto più di un repertorio: lo specchio dell’Italia

Ma definire questo lavoro semplicemente un “dizionario” sarebbe riduttivo. Anselmi ha costruito quello che lui stesso considera “l’album di famiglia dell’Italia”, un ritratto culturale del Paese attraverso la lente del suo evento musicale più iconico. Oltre 2.000 canzoni documentate, percorsi artistici ricostruiti, ritorni celebrati, esclusioni analizzate, trasformazioni registrate: ogni voce è un tassello di un mosaico più grande che racconta settantacinque anni di storia italiana.

«Sanremo non è solo un Festival – dichiara l’autore – ma l’album di famiglia dell’Italia. Raccontarne i protagonisti significa raccontare chi siamo stati, chi siamo e chi potremmo diventare». È questa la chiave di lettura dell’opera: Sanremo come termometro sociale, come cartina tornasole dei cambiamenti del Paese, dei suoi miti popolari, delle sue contraddizioni e delle sue evoluzioni non solo musicali, ma anche televisive e di costume.

L’enciclopedia umana del Festival

La credibilità di Anselmi in questo campo è fuori discussione. Giornalista, autore televisivo e collaboratore di testate di peso come TV Sorrisi e Canzoni, Rockol e Rai, è riconosciuto come uno dei massimi esperti non solo del Festival di Sanremo ma anche dell’Eurovision Song Contest. Dal 1995 racconta il Festival attraverso libri, radio e televisione, accumulando una conoscenza che gli è valsa il soprannome di “Wikipeddy” per la sua memoria prodigiosa.

Nel 2025 il pubblico televisivo lo ha visto al fianco di Gabriele Corsi nella settima edizione di Don’t Forget The Lyrics su Nove, confermando la sua versatilità nel mondo dell’intrattenimento. Ma è con i suoi lavori di ricerca storica che Anselmi ha conquistato il rispetto di studiosi, operatori del settore e appassionati.

Questo nuovo Dizionario del Festival di Sanremo si candida a diventare lo strumento di riferimento imprescindibile per chiunque voglia approfondire la manifestazione che, anno dopo anno, continua a catalizzare l’attenzione degli italiani, generando dibattiti, emozioni e ricordi condivisi. Un’opera che arriva al momento giusto, quando il Festival si prepara a celebrare i suoi 75 anni di storia con rinnovato interesse da parte di pubblico e critica.

