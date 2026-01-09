“Magnet” accompagna il nuovo album di Roxen

Esce “Magnet” il nuovo singolo di Roxen. La cantautrice rumena ha pubblicato da poco “Alternative Dreams”, un album che l’ha riportata al centro del mainstream dopo qualche anno di assenza e alcune questioni extramusicali. L’album è accompagnato anche da un altro singolo, dal titolo “Sărută-mă”, cioè “Baciami”. Di Roxen avevamo parlato pochi mesi fa in occasione del suo effettivo ritorno, in lingua inglese.

La carriera di Roxen è caratterizzata da un universo musicale unico, dove atmosfere oniriche e ricche creano esperienze che l’artista stessa definisce come viaggi attraverso altre dimensioni. Il suo incantesimo sonoro ha conquistato un pubblico internazionale in continua crescita, portandola al primo posto in Polonia e nei paesi ex sovietici on diversi brani. In Romania, una stretta comunità di fan l’ha spinta per tre volte in vetta alle classifiche nazionali.

Nel 2023, la cantautrice ha attirato nuovamente l’attenzione di radio e pubblico con i brani “Cenușă”, e “Infinit”, dimostrando la capacità di mantenere interesse nonostante il periodo di riflessione seguito alla delusione eurovisiva. I suoi successi commerciali includono due singoli al primo posto in patria all’esordio della carriera e un disco d’oro ottenuto nel 2022.

Successi che però sono incredibilmente finiti non tanto perchè la sua musica è cambiata – in parte, ma non del tutto- quanto perchè la comunità dei fan non le ha perdonato le idee politiche.

Roxen si era infatti schierata apertamente a favore di Calin Georgescu, candidato di estrema destra e orientamento filorusso alle recenti presidenziali rumene. L’artista ha inoltre attaccato la comunità LGBT, accusandola di aver tentato di manipolarla, una posizione che ha generato sconcerto considerando che lei stessa si definisce non-binaria.

Le accuse da parte di una porzione significativa dei suoi fan hanno creato tensioni intorno alla figura dell’artista, ponendo interrogativi sulla coerenza tra le sue dichiarazioni pubbliche e la sua identità dichiarata. La situazione rappresenta un momento complesso nella carriera di Roxen, che deve bilanciare il rilancio musicale con la gestione delle polemiche politiche.

La traiettoria artistica della cantautrice rimane comunque solida dal punto di vista dei risultati commerciali, con una presenza consolidata nei mercati dell’Europa orientale e ambizioni di espansione verso occidente attraverso collaborazioni internazionali

Al di là del successo nell’ambiente radiofonico e digitale- molti singoli sono comunque suonati dalle principali radio, sebbene la classifica non le sorrida più così spesso – Roxen ha anche prestato la sua voce per le colonne sonore, apparendo nella colonna sonora ufficiale del film “Teambuilding”, una delle produzioni cinematografiche rumene di maggior successo, ma anche in progetti con licenza, come la canzone “Crazy Valorant”, lanciata per il videogioco Valorant (uno degli sparatutto più popolari creato dagli sviluppatori di League of Legends, Riot Games), in collaborazione con alcuni di più prestigiosi rapper rumeni.

Mi piace: Mi piace Caricamento...