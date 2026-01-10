Valeria Crescenzi presenta “Nero”: “Racconta come sono cresciuta, ho fatto pace con molte cose” (VIDEO)

Una delicata ballata nella quale racconta sprazzi della sua vita, di come è cambiata e di quello che l’ha fatta crescere. Ritorniamo a parlare di Valeria Crescenzi, cantautrice ternana della quale abbiamo spesso dato conto (trovate qui tutti i nostri articoli su di lei). “Nero”, che conferma il suo soldalizio artistico con Antonello Armieri, anticpa il secondo album, in uscita a Marzo: “che è il mese del mio compleanno: così mi sono voluta fare questo regalo”.

Fra le caratteristiche di questo brano anche il particolarissimo videoclip, girato in piano sequenza con un iPhone da Aygulia Gilmutdinova, giovanissima content creator russa, da tempo di stanza nella sua città natale ovvero Terni.

C’è tanto, della sua vita e della sua carriera, nel testo del brano – che del resto è scritto da lei stessa.

Ho fatto pace con lo specchio,

Io non vedo più i confini

Non mi stufa lamia forma

Credo di essere me stessa,

Ma c’è anche lo scorrere inesorabile del tempo

Ho fatto pace con il tempo questo tempo

Che vorrei dedicarti

Fino a finirlo tutto

In questa videointervista Valeria Crescenzi racconta il brano, l’album in arrivo e il suo rapporto con la musica

La carriera di Valeria Crescenzi

Cantautrice, flautista e musicoterapeuta, Valeria Crescenzi si è diplomata in flauto traverso al conservatorio “Giacomo Briccialdi” di Terni; laureata in musicoterapia al conservatorio “Alfredo Casella” de L’Aquila, si è specializzata in MusicArTerapia nella Globalità dei Linguaggi presso l’Università popolare di Roma Tor Vergata e in musicoterapia alla Scuola quadriennale di Assisi.

Oggi alterna l’attività di cantante a quella di come musicoterapeuta nel reparto di Terapia intensiva neonatale dell’Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni e all’insegnamento del insegna flauto traverso ed educazione musicale. Fra le sue esperienze, la partecipazione ad X Factor nel 2013, dove è arrivata fino agli Home Visit, quella alla prestigiosa Officina Pasolini di Roma, accademia di alta formazione per artisti diretta da Tosca dove si è diplomata. Inoltre ha vinto il premio come migliore interpretazione al “Premio Bianca D’Aponte” 2012 ed è è stata inserita nel cd e libro “Anatomia femminile 2.0” di Michele Monina per Friends4arts, una raccolta di canzoni scritte per raccontare il corpo della donna.

