Top of the Charts: insieme a Taylor Swift conquista la vetta Olivia Dean
SINGOLI:Lule Mali-Olsi Bylyku ft Gjovalin Shani
ALBUM:Terapi- Bardhi
SINGOLI: Zhiganskaya-Jakone & Kiliana
ALBUM: Love revolution-Brunette
SINGOLI:The fate of Ophelia-Taylor Swift
ALBUM:Wer liebe gewinnt- Daniela Alfinito
RADIO: Entrevista-Solitario
SINGOLI:KUSURA BAKMA- Blok3
ALBUM: Retrograd- Qaraqan
SINGOLI Fiandre: The fate of Ophelia- Taylor Swift
SINGOLI Vallonia: Melodrama- Disiz, Theodora
RADIO Germanofona: Wunderschön-Unheilig
ALBUM Fiandre:Gedoe-Pommeljen Thijs
ALBUM Vallonia:Helé 2-Heléna
SINGOLI:Lose my mind- Don Toliver ft Doja Cat
ALBUM: Muse-Jimin
SINGOLI: Where is my husband? -Raye
ALBUM:V:RGO-Suace Kid 4
SINGOLI:Anatema- Seka Aleksić
SINGOLI: The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: Já, mé druhé já a Kristýna-Buka
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: The life of a showgirl-Taylor Swift
SINGOLI nazionali: Polje ruža- Jakov Jozinović
SINGOLI internazionali: Last Christmas- Wham
ALBUM nazionali:Mirakul- Gibonni
ALBUM internazionali:Do it- Stray Kids
SINGOLI:En drøm ot et menneske-Aphaca
ALBUM: AW- Annika
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: PROBLEEMID PARADIISIS-Sadu
SINGOLI: :Everest- Minttu
ALBUM: Unitas Sigma- Interpreti vari
SINGOLI: Melodrama- Disiz, Theodora
ALBUM Le Nord se souvient (L’Odyssée) – Gims
SINGOLI: Ase Me Minda-Shlomo Elharar
SINGOLI:The fate of Ophelia-Taylor Swift
ALBUM:The life of a showgirl-Taylor Swift
SINGOLI: End of beginning -Djo
ALBUM: The art of loving- Olivia Dean
SINGOLI nazionali: Lete, Lete- Trannos, SNIK, FY
SINGOLI internazionali Raindance -Dave ft Tems
ALBUM: 11 Me Liga Logia- Nikos Oikonomopoulos
SINGOLI:Killeagh-Kingfishr
ALBUM: The art of loving- Olivia Dean
SINGOLI:Last Christmas-Wham
ALBUM: Nú stendur mikið til-Sigurður Guðmundsson, Memfismafían
SINGOLI nazionali- Meda Bedioni-Eyal Golan
SINGOLI Internazionali: Where is my husband? – Raye
ALBUM: Rolex veksekt- Edn Ben Zaken
SINGOLI:Phantom- Geolier ft 50 cetn
ALBUM: Trauma- Tony boy
SINGOLI: Odinok.net- Mot
ALBUM: Slaang-.Aarne & Toxi$
SINGOLI: Where is my husband? -Raye
ALBUM: End of Beginning – Djo
SINGOLI: Phantom-Rico Ace, EsDeeKid
ALBUM: Rebel- EsDeeKid
SINGOLI:The fate of Ophelia-Taylor Swift
ALBUM: M.I.L.S 4- Ninho
SINGOLI: Gone, gone, gone- David Guetta, Taddy Swims, Tones & I
ALBUM: Icarus- Đorđe
SINGOLI nazionali Sbejha-The Travellers
SINGOLI internazionali:Camera- Ed Sheeran
ALBUM: KPop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film)- Interpreti Vari
SINGOLI:Ordinary- Alex Warren
ALBUM: Steaguri Fără Culori- Alternosfera
SINGOLI: Ljube- Sergej Ćetković
SINGOLI:Snowman- Sia
ALBUM: With Heaven On Top- Zach Bryan
SINGOLI:The fate of Ophelia-Taylor Swift
ALBUM: The art of loving- Olivia Dean
SINGOLI: Turn The Lights Off -Justė, Jaxstyle, Jon Norgreen
ALBUM: LATARNIE WSZĘDZIE DAWNO ZGASŁY-Taco Hemingway
SINGOLI: Posso Ate Nao Te Dar Flores-:DJ Japa NK, MC Jacare, MC Meno K, MC Ryan SP & DJ DAVI DOGDOG
ALBUM:Lux-Rosalia
SINGOLI nazionali: 7 Zile- Florianrus ft Inna
SINGOLI internazionali: Golden-Huntr/X
ALBUM: Studio 54 – NOUA UNSPE
SINGOLI Noch’ schastlivykh nadezhd-Nikolay Baskov, Larisa Dolina, Dima Bilan, Yulianna Karaulova, Khor Akademii Igorya Krutogo
ALBUM: Slaang-.Aarne & Toxi$
RADIO: Esibizionista- Annalisa
SINGOLI nazionali: Vold-Đorđe
SINGOLI internazionali: Gone, gone, gone- David Guetta, Taddy Swims, Tones & I
ALBUM:Icarus – Đorđe
SINGOLI:Zub za Zub – Separ & Raphael
ALBUM:Neviem-Separ
SINGOLI nazionali: Mokra radost – Mi2
SINGOLI internazionali: The fate of Orphelia – Taylor Swift
ALBUM:Icarus – Đorđe
SINGOLI:Better late than never- Romeo Santos & Prince Royce
ALBUM: Lux-Rosalia
SINGOLI: Djurens Vaggvisa-Humlan Djodjj & Josefine Götestam
ALBUM: Somna Med Humlan Djodjj- Humlan Djodjj
SINGOLI:The fate of Ophelia-Taylor Swift
ALBUM:Lux-Rosalia
SINGOLI:KUSURA BAKMA- Blok3
ALBUM: Like Father, Like Son 2 – Khontkar & Metth
SINGOLI: Ne p’yana Zakokhana- Alena Omargalieva
ALBUM: Kolyadky-Interpreti vari
SINGOLI: Top Tier- Spaccone
ALBUM: Do it – Stray Kids