“Candelight fades” e “One last time”: singoli e nuovo album per i Blue (che saranno in Italia)

Lo scorso 9 gennaio è uscito “Reflections“, il nuovo lavoro in studio dei Blue, la formazione britannica che ha segnato un’intera generazione di appassionati di pop melodico. Non si tratta di un’operazione nostalgia confezionata per strizzare l’occhio ai fan storici, ma di un gesto artistico maturo, coraggioso, necessario.

Il titolo dice già tutto: “Reflections” è un album che guarda allo specchio. Antony Costa, Duncan James, Lee Ryan e Simon Webbe si interrogano sul percorso che li ha portati fin qui, sulla forza di un’amicizia che ha resistito a successi vertiginosi, pause dolorose e ritorni inaspettati. È un disco sulla memoria – quella personale e quella condivisa con milioni di ascoltatori in tutto il mondo. La loro non fortunatissima partecipazione ad Eurovision 2011, con “I can” che segnò la reunion dopo anni di silenzio ha comunque confermato che la loro fan base è solidissima: l’undicesimo posto a Baku fu infatti frutto esclusivo del voto popolare che li piazzò al sesto posto, bilanciando l’ultimo posto delle giurie per la loro imperfetta performance.

Qui sotto trovate “Candlelight fades”, uno dei singoli che accompagnano l’album di questa ormai ex boyband che però continua a mietere successi. Magari non più discografici come ai tempi d’oro, quando toccarono i 20 milioni di copie, ma sicuramente di pubblico e radiofonici.

Un quarto di secolo di successi inarrestabili

Ripercorrere la carriera dei Blue significa attraversare la storia del pop britannico del XXI secolo. Tre singoli al numero uno delle classifiche UK – “Too Close”, “If You Come Back” e l’indimenticabile “Sorry Seems To Be The Hardest Word” in duetto con Elton John – e altri sei brani nella Top 10. I primi tre album consecutivi in vetta alle classifiche: “All Rise”, “One Love” e “Guilty”. Dodici dischi di platino solo nel Regno Unito, due BRIT Awards conquistati come British Pop Act e British Breakthrough Act, un successo planetario che ha toccato Europa, Australia, Giappone e Nuova Zelanda.

Ma è nell’era dello streaming che i Blue stanno vivendo una seconda giovinezza inaspettata. “One Love” e “All Rise” hanno superato i 100 milioni di stream su Spotify, mentre la band conta 3,75 milioni di ascoltatori mensili e miliardi di visualizzazioni complessive tra YouTube, TikTok e Instagram.

L’amicizia e le riflessioni sulla vita

Come racconta Antony Costa, in questi venticinque anni “è successo davvero di tutto”: famiglie costruite, figli nati, perdite affrontate, ferite personali e nuove certezze conquistate.

Le tredici tracce che compongono il disco – tutte scritte dalla band – raccontano trionfi e fragilità, legami profondi e battaglie individuali. Il sound rimane fedele a quella cifra pop melodica che ha reso i Blue immediatamente riconoscibili, ma le liriche hanno acquisito una profondità nuova. Il passato non viene rinnegato né mitizzato: viene riletto con occhi nuovi, con la consapevolezza di chi ha attraversato il fuoco e ne è uscito trasformato. “Reflections” guarda indietro senza rimpianti e avanti senza paura, forte di una storia condivisa che ha resistito a tutto.

C’è spazio anche per i sentimenti eterni come l’amicizia, testimoniata dal brano “One last time”, nato come omaggio a un amico caro di Duncan James scomparso lo scorso anno. La melodia arrivata all’improvviso, registrata su un telefono durante un viaggio in auto, è la dimostrazione che le canzoni più vere spesso nascono così: senza filtri.

Quattro appuntamenti italiani per il 25th Anniversary Tour

Dopo il trionfo dello scorso anno nei palazzetti sold out, i Blue torneranno in Italia a novembre 2026 per celebrare i venticinque anni di carriera con “The 25th Anniversary Tour”. Quattro date imperdibili attendono i fan italiani: il 12 novembre al Gran Teatro Geox di Padova, il 13 e 14 novembre all’Unipol Forum di Milano, e il 16 novembre al Palazzo dello Sport di Roma.

Mi piace: Mi piace Caricamento...