“Cant’frame the moonlight”, il ritorno di Petra Marklund è in duetto

Fra i brani passati abbastanza sotto silenzio in questi giorni ce n’è uno che rilancia un’artista dalla carriera ultraventennale, ovvero Petra Marklund. Ne parlammo qui, agli albori di questo sito, visto che la cantautrice svedese ha anche un alter ego: col suo nome di battesimo si cimenta nel pop e nello schlager, spesso – non sempre – in lingua madre, mentre con il moinker September è stata ed è una delle più importanti esponenti della scena dance nordeuropea.

Marklund mancava dal 2023, anno della sua ultima produzione, l’EP “Missing sleeves”, ora torna col singolo “Cant’frame the moonlight” in cui canta insieme a Moonica Mac, al secolo Lisa Linnea Brolander, cantautrice che ha messo nel suo nome artistico le due sue molto differenti ispirazioni, ovvero Monica Zetterlund (una celebre artista schlager svedese, rappresentante eurovisiva nel 1963) e i Fleetwod Mac.

Sebbene entrambe preferiscano lo svedese il singolo, in questi giorni in alta rotazione in Svezia è in inglese e riflette molto bene un certo sound meno plasticoso un po’ schiacciato dalle produzioni di facile consumo ma che nel Paese scandinavo ha ancora un ottimo seguito.

