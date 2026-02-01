Top of the charts: Bruno Mars, Louis Tomlinson e Don Toliver fra i numeri 1
SINGOLI:Edhe malet-Rilind Alimani & Klodian Kodra
ALBUM:Nostalgjik- Skerdi
SINGOLI: Raindance- Dave ft Tems
ALBUM:Octane-Don Toliver
SINGOLI:The fate of Ophelia-Taylor Swift
ALBUM:Megadeth-Megadeth
SINGOLI:KUSURA BAKMA- Blok3
ALBUM: Octane-Don Toliver
SINGOLI Fiandre: I just might-Bruno Mars
SINGOLI Vallonia: Melodrama- Disiz, Theodora
RADIO Germanofona: Wunderschön-Unheilig
ALBUM Fiandre:How did I get there?- Louis Tomlinson
ALBUM Vallonia:Megadeth-Megadeth
SINGOLI:I’ll be waiting-Inna & R3HAB
ALBUM: Muse-Jimin
SINGOLI nazionali:Tam -Miro & Alma
SINGOLI internazionali: The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM:Octane-Don Toliver
SINGOLI:E75- Andreana Čekić
SINGOLI:End of Beginning- Djo
ALBUM: Já, mé druhé já a Kristýna-Buka
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: Spirit Power: The Best of Johnny Marr-Johnny Marr
SINGOLI nazionali: Polje ruža- Jakov Jozinović
SINGOLI internazionali: I just might- Bruno Mars
ALBUM nazionali:Mirakul-Gibonni
ALBUM internazionali:Do it- Stray Kids
SINGOLI:En drøm ot et menneske-Aphaca
ALBUM: AW- Annika
SINGOLI:I run- Haven & Kaitlin Aragon
ALBUM: Octane-Don Toliver
SINGOLI: Liekinheitin- Pete Parkkonen, Linda Lampenius
ALBUM: Aris-Ares
SINGOLI: Melodrama- Disiz, Theodora
ALBUM M.I.L.S 4 (Bonus Version)- Ninho
SINGOLI: Tell me that you love me -Lali Gordzamashvili
SINGOLI:The fate of Ophelia-Taylor Swift
ALBUM Has du kurz zeit- Wincent Weiss
SINGOLI: Aperture- Hayy Styles
ALBUM: How did I get there?- Louis Tomlinson
SINGOLI nazionali: Dyo Kardiés- Sin Laurent, Michális Karankoúnis, Ivan Greko
SINGOLI internazionali Raindance- Dave ft Tems
ALBUM: Mou elepseis poly – Nikos Vertis
SINGOLI:Aperture-Harry Styles
ALBUM: The art of loving- Olivia Dean
SINGOLI:Dvel Eg I Draumaholl–Hafdis Huld
ALBUM: Vögguvísur-Hafdis Huld
SINGOLI nazionali- Le ahavti di – Yheoran Gaom & Subliminal
SINGOLI Internazionali: Where is my husband? – Raye
ALBUM: Rolex veksekt- Eden Ben Zaken
SINGOLI:2 Giorni di fila- Geolier. Sfera Ebbasta, Anna
ALBUM: Tutto è possibile- Geolier
SINGOLI: Odinok.net- Mot
ALBUM: BUSiNESS (SiDE B)-V $ X V PRiNCE
SINGOLI: I just might- Bruno Mars
ALBUM: Octane-Don Toliver
SINGOLI: Aperture- Harry Styles
ALBUM: Don’t be dumb- A$AP Rocky
SINGOLI:Seven- Jung Kook Featuring Latto
ALBUM:Octane-Don Toliver
SINGOLI: I just might – Bruno Mars
ALBUM: Green Noise Waterfall- Spiritual in Green
SINGOLI nazionali Bella-Aidan
SINGOLI internazionali:Where is my husband – Raye
ALBUM: REAL, Vol. 1 – EP- Wizkid & Asake
SINGOLI:Pomnyu-Jony
ALBUM:Octane-Don Toliver
SINGOLI:101 Ruza-Dado Polumenta
SINGOLI: Baby, Du Er Rå!-Hagle, Ingebjørg Bratland, Hver gang vi møtes
ALBUM: Tobias Sten-Tobias Sten
SINGOLI:Waar was je? -Qlas
ALBUM: How did I get there?- Louis Tomlinson
SINGOLI: Turn The Lights Off -Justė, Jaxstyle, Jon Norgreen
ALBUM: Avi- WPR
SINGOLI: Posso Ate Nao Te Dar Flores-:DJ Japa NK, MC Jacare, MC Meno K, MC Ryan SP & DJ DAVI DOGDOG
ALBUM:Octane-Don Toliver
SINGOLI nazionali: 7 Zile- Florianrus ft Inna
SINGOLI internazionali: Golden-Huntr/X
ALBUM: Octane-Don Toliver
SINGOLI Wild-Albert Brite
ALBUM: Russian Trap House-GORILLA GLUE & LIL NAKUR
RADIO: Berlino-Ernia
SINGOLI nazionali: Bez Koda -Jala Brat & Buba Corelli
SINGOLI internazionali:Gone Gone Gone- David Guetta, Teddy Swims, Tones & I
ALBUM:Icarus – Đorđe
SINGOLI:End of beginning- Djo
ALBUM:Neviem-Separ
SINGOLI nazionali: Njen’ ime – Luka Sešek
SINGOLI internazionali: I just might – Bruno Mars
ALBUM: Na Ulicah Srca-Žan Serčič
SINGOLI:Dardos- Romeo Santos & Prince Royce
ALBUM: El dia que me olvides- Walls
SINGOLI: Lush life- Zara Larsson
ALBUM: Somna Med Humlan Djodjj- Humlan Djodjj
SINGOLI:The fate of Ophelia-Taylor Swift
ALBUM:Don’t be dumb- A$AP Rocky
SINGOLI:KUSURA BAKMA- Blok3
ALBUM: Mortal Kombat -UZI & Motive
SINGOLI: Enkarapista – Drevo
ALBUM: Octane-Don Toliver
SINGOLI: Top Tier- Spaccone
ALBUM:Don’t be dumb- A$AP Rocky