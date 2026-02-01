Euromusica

Tutti i suoni d'Europa

Top of the charts: Bruno Mars, Louis Tomlinson e Don Toliver fra i numeri 1

di · 1 Febbraio 2026

🇦🇱
SINGOLI:Edhe malet-Rilind Alimani & Klodian Kodra
ALBUM:Nostalgjik- Skerdi

🇦🇲
SINGOLI: Raindance- Dave ft Tems
ALBUM:Octane-Don Toliver

🇦🇹
SINGOLI:The fate of Ophelia-Taylor Swift
ALBUM:Megadeth-Megadeth

🇦🇿
SINGOLI:KUSURA BAKMA- Blok3
ALBUM: Octane-Don Toliver

🇧🇪
SINGOLI Fiandre: I just might-Bruno Mars
SINGOLI Vallonia: Melodrama- Disiz, Theodora
RADIO Germanofona: Wunderschön-Unheilig
ALBUM Fiandre:How did I get there?- Louis Tomlinson
ALBUM Vallonia:Megadeth-Megadeth

🇧🇾
SINGOLI:I’ll be waiting-Inna & R3HAB
ALBUM: Muse-Jimin

🇧🇬
SINGOLI nazionali:Tam -Miro & Alma
SINGOLI internazionali: The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM:Octane-Don Toliver

🇧🇦
SINGOLI:E75- Andreana Čekić

🇨🇿
SINGOLI:End of Beginning- Djo
ALBUM: Já, mé druhé já a Kristýna-Buka

🇨🇾
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: Spirit Power: The Best of Johnny Marr-Johnny Marr

🇭🇷
SINGOLI nazionali: Polje ruža- Jakov Jozinović
SINGOLI internazionali: I just might- Bruno Mars
ALBUM nazionali:Mirakul-Gibonni
ALBUM internazionali:Do it- Stray Kids

🇩🇰
SINGOLI:En drøm ot et menneske-Aphaca
ALBUM: AW- Annika

🇪🇪
SINGOLI:I run- Haven & Kaitlin Aragon
ALBUM: Octane-Don Toliver

🇫🇮
SINGOLI: Liekinheitin- Pete Parkkonen, Linda Lampenius
ALBUM: Aris-Ares

🇫🇷
SINGOLI: Melodrama- Disiz, Theodora
ALBUM M.I.L.S 4 (Bonus Version)- Ninho

🇬🇪
SINGOLI: Tell me that you love me -Lali Gordzamashvili

🇩🇪
SINGOLI:The fate of Ophelia-Taylor Swift
ALBUM Has du kurz zeit- Wincent Weiss

🇬🇧
SINGOLI: Aperture- Hayy Styles
ALBUM: How did I get there?- Louis Tomlinson

🇬🇷
SINGOLI nazionali: Dyo Kardiés- Sin Laurent, Michális Karankoúnis, Ivan Greko
SINGOLI internazionali Raindance- Dave ft Tems
ALBUM: Mou elepseis poly – Nikos Vertis

🇮🇪
SINGOLI:Aperture-Harry Styles
ALBUM: The art of loving- Olivia Dean

🇮🇸
SINGOLI:Dvel Eg I Draumaholl–Hafdis Huld
ALBUM: Vögguvísur-Hafdis Huld

🇮🇱
SINGOLI nazionali-  Le ahavti di – Yheoran Gaom & Subliminal
SINGOLI Internazionali: Where is my husband? – Raye
ALBUM: Rolex veksekt- Eden Ben Zaken

🇮🇹
SINGOLI:2 Giorni  di fila- Geolier. Sfera Ebbasta, Anna
ALBUM: Tutto è possibile- Geolier

🇰🇿
SINGOLI: Odinok.net- Mot
ALBUM: BUSiNESS (SiDE B)-V $ X V PRiNCE

🇱🇻
SINGOLI: I just might- Bruno Mars
ALBUM: Octane-Don Toliver

🇱🇹
SINGOLI: Aperture- Harry Styles
ALBUM:  Don’t be dumb- A$AP Rocky

🇱🇺
SINGOLI:Seven- Jung Kook Featuring Latto
ALBUM:Octane-Don Toliver

🇲🇰
SINGOLI: I just might – Bruno Mars
ALBUM: Green Noise Waterfall- Spiritual in Green

🇲🇹
SINGOLI nazionali Bella-Aidan
SINGOLI internazionali:Where is my husband – Raye
ALBUM: REAL, Vol. 1 – EP- Wizkid & Asake

🇲🇩
SINGOLI:Pomnyu-Jony
ALBUM:Octane-Don Toliver

🇲🇪
SINGOLI:101 Ruza-Dado Polumenta

🇳🇴
SINGOLI: Baby, Du Er Rå!-Hagle, Ingebjørg Bratland, Hver gang vi møtes
ALBUM: Tobias Sten-Tobias Sten

🇳🇱
SINGOLI:Waar was je? -Qlas
ALBUM: How did I get there?- Louis Tomlinson

🇵🇱
SINGOLI: Turn The Lights Off -Justė, Jaxstyle, Jon Norgreen
ALBUM:  Avi- WPR

🇵🇹
SINGOLI: Posso Ate Nao Te Dar Flores-:DJ Japa NK, MC Jacare, MC Meno K, MC Ryan SP & DJ DAVI DOGDOG
ALBUM:Octane-Don Toliver

🇷🇴
SINGOLI nazionali:  7 Zile- Florianrus ft Inna
SINGOLI internazionali: Golden-Huntr/X
ALBUM: Octane-Don Toliver

🇷🇺
SINGOLI Wild-Albert Brite
ALBUM: Russian Trap House-GORILLA GLUE & LIL NAKUR

🇸🇲
RADIO: Berlino-Ernia

🇷🇸
SINGOLI nazionali: Bez Koda -Jala Brat & Buba Corelli
SINGOLI internazionali:Gone Gone Gone- David Guetta, Teddy Swims, Tones & I
ALBUM:Icarus – Đorđe

🇸🇰
SINGOLI:End of beginning- Djo
ALBUM:Neviem-Separ

🇸🇮
SINGOLI  nazionali: Njen’ ime – Luka Sešek
SINGOLI internazionali: I just might – Bruno Mars
ALBUM: Na Ulicah Srca-Žan Serčič

🇪🇸
SINGOLI:Dardos- Romeo Santos & Prince Royce
ALBUM: El dia que me olvides- Walls

🇸🇪
SINGOLI: Lush life- Zara Larsson
ALBUM: Somna Med Humlan Djodjj- Humlan Djodjj

🇨🇭
SINGOLI:The fate of Ophelia-Taylor Swift
ALBUM:Don’t be dumb- A$AP Rocky

🇹🇷
SINGOLI:KUSURA BAKMA- Blok3
ALBUM: Mortal Kombat -UZI & Motive

🇺🇦

SINGOLI:  Enkarapista – Drevo
ALBUM: Octane-Don Toliver

🇭🇺
SINGOLI: Top Tier- Spaccone
ALBUM:Don’t be dumb- A$AP Rocky

Potrebbero interessarti anche...

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *