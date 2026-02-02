“Wenn du tanzen willst”, il pop retrò della tedesca Lotte

DI Lotte, al secolo Charlotte Rezbach, non abbiamo mai parlato ma è tempo di rimediare perchè è appena uscito “Wenn du tanzen willst”, il deliziosissimo singolo retrò che accompagna il quarto lavoro di questa cantautrice tedesca ai margini del mainstream

L’artista, classe 1995, ha scelto di rendere omaggio agli anni Sessanta e Settanta, allontanandosi deliberatamente dalla richiesta di perfezione che domina la produzione musicale contemporanea.

Mi mancano l’euforia e il sound degli anni Settanta”, canta Lotte nel suo nuovo brano, e semplicemente crea entrambi da sola. Il risultato non suona obsoleto né è una mera copia del passato, ma una reinterpretazione autentica che guarda a superfici lisce e facciate levigate con sano scetticismo.

“Wenn du tanzen willst” (Se vuoi ballare) cattura perfettamente quell’atmosfera sospesa delle tre e mezza del mattino. È il momento in cui dovresti essere andato via da tempo, eppure rimani. La notte prende le sue decisioni, diverse da quelle del giorno: meno controllo, meno spiegazioni. Più corpo, più rischio, più presente.

In questo brano, ballare non è uno spettacolo ma uno stato d’animo. Nessuno guarda, nessuno conta i passi. Non si tratta di mettersi in moto, ma di lasciarsi andare. È quel momento in cui la batteria è scarica, ma non importa. Le cose possono andare storte, restare incomplete, essere imperfette. La vicinanza è spontanea – non perché la si cerchi attivamente, ma perché semplicemente accade.

Lanciata nel 2019 da “”Auf das, was da noch kommt”, un duetto con Max Giesinger, uno dei nomi prominenti del pop tedesco, Lotte si è fatta strada e oggi è appunto al quarto album. Una carriera non proprio ai vertici delle charts ma comunque molto ben presente sia nell’airplay che in tv, visto che è stata giurata nel talent show “Dein song” e recentemente protagonista della nona stagione di “Sing meinen Song – Das Tauschkonzert”, un format di enorme successo nel nord Europa in cui una serie di cantanti eseguono per ciascuna settimana cover di uno di loro.

Mi piace: Mi piace Caricamento...