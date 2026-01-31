Duetti-cover Sanremo 2026: chi sono gli artisti che canteranno con i 30 Big

Ritorni e grandi nomi internazionali per la serata duetti-cover del Festival di Sanremo 2026.La serata del venerdì, che precede la finale del sabato, da regolamento non avrà valore ai fini della classifica generale del Festival ma sarà una gara a sé. E sarà grande spettacolo

Nomi internazionali,si diceva. Anzitutto Stjepan Hauser, violoncellista croato anima del progetto 2 Cellos e oggi solista apprezzatissimo nel crossover: si esibirà con Fedez e Marco Masini. Tornano sul palco di Sanremo Las Ketchup: le tre sorelle spagnola furono in gara con Denny Losito nel famoso Sanremo senza major del 2004: allora fecero poco più che da soprammobili, stavolta accompagneranno Elettra Lamborghini nella loro celebre “Asereje”. Ma soprattutto, ci sarà Gregory Porter, nome forte della scena soul americana (Liquid Spirit vinse il Grammy Award come miglior album jazz vocale) , che insieme a Delia Buglisi di X Factor accompagnerà Serena Brancale in “Besame Mucho”. Infine, non un cantante ma un grande ballerino, il lettone Timofej Andrijashenko – primo ballerino del teatro Alla Scala – che danzerà sulle note dell’omaggio alla Vanoni che farà Patty Pravo.

Tornano a Sanremo Fabrizio Moro, Tullio De Piscopo, Aiello, Giusy Ferreri, Fabrizio Moro, Brunori Sas, Joan Thiele, Alex Britti, Mario Biondi, Michele Zarrillo, Gaia, Stadio, Alfa, Roy Paci e Fiorella Mannoia

Il fenomeno dell’anno Tony Pitony accompagnerà Ditonellapiaga mentre per la seconda volta arriva nella serata duetti Cristina D’Avena che canterà – sarà molto interessante – “Occhi di gatto” con le Bambole di Pezza. Francesca Fagnani nella parte di Alberto Lupo in “Parole parole” che canterà Fulminacci, mentre faranno molto discutere i ritorni di Morgan e Pupo, personaggi controversi per motivi opposti. Da vedere infine se Belen Rodriguez, che torna anch’essa sul palco di Sanremo dopo aver duettato già con Toto Cutugno e Annalisa Minetti nel 2006, accompagnerà Samurai Jay anche in gara, visto che la sua voce è presente nella canzone.

Infine, una curiosità: dietro al nome Ligera County Fam si nascondono nientemeno che Cochi & Renato che con J AX canteranno ” Ela vita la vita”

I duetti e le cover di Sanremo 2026

Arisa con il Coro del Teatro Regio di Parma – Quello che le donne non dicono

con Cristina D’Avena – Occhi di gatto Chiello con Morgan – Mi sono innamorato di te

con Pupo e Fabrizio Bosso – Su di noi Ditonellapiaga con TonyPitony – The lady is a tramp

con Fabrizio Moro – Portami via Elettra Lamborghini con Las Ketchup – Aserejé

con Alfa – En e Xanax Ermal Meta con Dardust – Golden hour

con Stjepan Hauser – Meravigliosa creatura Francesco Renga con Giusy Ferreri – Ragazzo solo, ragazza sola

con Francesca Fagnani – Parole parole J-Ax con Ligera County Fam. – E la vita, la vita

con Tullio De Piscopo – Andamento lento Leo Gassmann con Aiello – Era già tutto previsto

con Gaia – I maschi Luchè con Gianluca Grignani – Falco a metà

con Claudio Santamaria – Mi sei scoppiato dentro il cuore Mara Sattei con Mecna – L’ultimo bacio

con Brunori Sas – Il mondo Michele Bravi con Fiorella Mannoia – Domani è un altro giorno

con Joan Thiele – La canzone dell’amore perduto Patty Pravo con Timofej Andrijashenko (primo ballerino del Teatro Alla Scala)- Ti lascio una canzone

con The Kolors – The Riddle Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – Cinque giorni

con Belen Rodriguez e Roy Paci – Baila morena Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – Hit the road jack

con Gregory Porter e Delia – Besame mucho Tommaso Paradiso con Stadio – L’ultima luna

