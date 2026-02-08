Top of the charts: Olivia Dean conquista l’Europa, arriva J.Cole
SINGOLI: Memories-Gjesti
ALBUM:Gimme 5-Mozzik
SINGOLI: Raindance- Dave ft Tems
ALBUM:DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny
SINGOLI:Where is my husband- Raye
ALBUM:Dahoam-Chris Steger
SINGOLI:Yeraltı- Eypio
ALBUM: The fall off- J.Cole
SINGOLI Fiandre: I just might-Bruno Mars
SINGOLI Vallonia: Melodrama- Disiz, Theodora
RADIO Germanofona: Sains ef sauf- Zaz
ALBUM Fiandre:The art of loving- Olivia Dean
ALBUM Vallonia:Stranger Things 5- Colonna sonora originale
SINGOLI:I’ll be waiting-Inna & R3HAB
ALBUM: Muse-Jimin
SINGOLI nazionali:Tam -Miro & Alma
SINGOLI internazionali: The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM:The fall off- J Cole
SINGOLI:Moja Lelo- Trile
SINGOLI:End of Beginning- Djo
ALBUM: Já, mé druhé já a Kristýna-Buka
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: The fall off- J Cole
SINGOLI nazionali: Polje ruža- Jakov Jozinović
SINGOLI internazionali: I just might- Bruno Mars
ALBUM nazionali:Rktrd Ndrd- Let3
ALBUM internazionali:Station to station- David Bowie
SINGOLI:Vil du noget?-Guldimund & Saveus
ALBUM: Mille- (Over)lever
SINGOLI:I run- Haven & Kaitlin Aragon
ALBUM: The fall off – J. Cole
SINGOLI: Ikävä, kyllä, Ares, Bizi
ALBUM: Aris-Ares
SINGOLI: Melodrama- Disiz, Theodora
ALBUM M.I.L.S 4 (Bonus Version)- Ninho
SINGOLI: Qartuli Disco- DJ Kaifar
SINGOLI:Renn!-Ayliva
ALBUM Opium fūrs Volk- Die Toten Hosen
SINGOLI: Raindance- Dave ft Tems
ALBUM: The art of loving- Olivia Dean
SINGOLI nazionali: Chanel-Trannos, SNIK, CHEKKIS
SINGOLI internazionali Raindance- Dave ft Tems
ALBUM: Mou elepseis poly – Nikos Vertis
SINGOLI: The great divide-Noah Kahan
ALBUM: The art of loving-Olivia Dean
SINGOLI:Dvel Eg I Draumaholl–Hafdis Huld
ALBUM: Vögguvísur-Hafdis Huld
SINGOLI nazionali- Le ahavti di – Yheoran Gaom & Subliminal
SINGOLI Internazionali: Where is my husband? – Raye
ALBUM: Rolex veksekt- Eden Ben Zaken
SINGOLI:La violenza necessaria- Kid Yugi & Shiva
ALBUM: Tutto è possibile- Geolier
SINGOLI: Odinok.net- Mot
ALBUM: The fall off- J. Cole
SINGOLI: I just might- Bruno Mars
ALBUM: The fall off- J. Cole
SINGOLI: Lushlife-Zara Larsson
ALBUM: Rebel-EsDeeKid
SINGOLI:Seven- Jung Kook Featuring Latto
ALBUM:DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny
SINGOLI: I just might – Bruno Mars
ALBUM: Gimme Five- Mozzik
SINGOLI nazionali Bella-Aidan
SINGOLI internazionali:Where is my husband – Raye
ALBUM: DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny
SINGOLI:Inogda-Filatov & Karas
ALBUM:Octane-Don Toliver
SINGOLI:Lijepo Zlo-Dado Polumenta
SINGOLI: Baby, Du Er Rå!-Hagle, Ingebjørg Bratland, Hver gang vi møtes
ALBUM: :The fall off – J Cole
SINGOLI:Waar was je? -Qlas
ALBUM:The art of loving- Olivia Dean
SINGOLI: Turn The Lights Off -Justė, Jaxstyle, Jon Norgreen
ALBUM: Megadeth-Megadeth
SINGOLI: Posso Ate Nao Te Dar Flores-:DJ Japa NK, MC Jacare, MC Meno K, MC Ryan SP & DJ DAVI DOGDOG
ALBUM:The fall off – J Cole
SINGOLI nazionali: 7 Zile- Florianrus ft Inna
SINGOLI internazionali:Gone Gone Gone- David Guetta, Teddy Swims, Tones & I
ALBUM: Octane-Don Toliver
SINGOLI Wild-Albert Brite
ALBUM: Piss in the wind- Joji
RADIO: Berlino-Ernia
SINGOLI nazionali: Ja volim- Jakov Jozinović
SINGOLI internazionali:Gone Gone Gone- David Guetta, Teddy Swims, Tones & I
ALBUM:The fall off- J Cole
SINGOLI:End of beginning- Djo
ALBUM:Neviem-Separ
SINGOLI nazionali: Zbudijo se spomini – Žan Videc
SINGOLI internazionali: I just might – Bruno Mars
ALBUM: The fall off -J. Cole
SINGOLI:Dardos- Romeo Santos & Prince Royce
ALBUM: How did i get there? -Louis Tomlinson
SINGOLI:Iconic- A*Teens
ALBUM: Somna Med Humlan Djodjj- Humlan Djodjj
SINGOLI:The fate of Ophelia-Taylor Swift
ALBUM:Megadeth-Megadeth
SINGOLI:Cikmaz bir sokakta-Semicenk
ALBUM: Mortal Kombat -UZI & Motive
SINGOLI: Enkarapista – Drevo
ALBUM: Piss in the wind- Joji
SINGOLI: Top Tier- Spaccone
ALBUM:0- Beton.Hofi