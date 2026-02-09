Road to Eurovision 2026: LELEKA per l’Ucraina, presentato il brano di Cipro
Prosegue il cammino di avvicinamento ad Eurovision 2026, in programma il 12, 14, e 16 Maggio alla Wiener Stadthalle di Vienna. Ucraina e Cipro sotto i riflettori questa settimana.
Ad aggiudicarsi il Vidbir, la selezione ucraina per l’Eurovision Song Contest, è LELÉKA con “Ridnym”, il progetto musicale della cantautrice Viktoria Leléka che ha sbaragliato una concorrenza di altissimo profilo. Il progetto ucraino-tedesco si è lasciato l alle spalle nomi di peso come Jerry Heil (terza classificata all’Eurovision 2024 insieme ad alyona alyona con “Teresa & Maria”) e Monokate, al secolo Kateryna Pavlenko, voce dei Go_A che rappresentarono l’Ucraina nel 2021.
Il gruppo, nato a Berlino nel 2016, si è fatto conoscere dapprima nel panorama musicale jazz tedesco per poi estendere i propri confini, ottenendo riconoscimenti e premi da tutta Europa. LELÉKA è il progetto di Viktoria Leléka, artista trentacinquenne ucraina con radici tedesche che ha studiato recitazione alla Karpenko-Karyi Theatre University di Kyiv, portando nella sua musica un mix di influenze culturali e una profonda connessione emotiva con le sue origini.
Antigoni era stata invece la prima artista annunciata. Ora ecco anche il brano della anglo-cipriota, che si intitola “Jalla”.
La produzione è britannica, come inglesi sono buona parte degli autori: su tutto spicca Connor Mullally-Knight, ventottenne in rampa di lancio segnalato dalla BBC come uno dei nomi emergenti del pop inglese. Il team di autori comprende fra l’altro anche il rapper albanese Claydee, nome importante della musica pop balcanica, leader delle charts nazionali ma con un rapporto strettissimo con la Grecia.
La situazione attuale
PRIMA SEMIFINALE
Martedi 12 Maggio- Diretta Rai 2, San Marino RTV, RSI La 2
Prima Metà
Georgia- Bzikebi
Portogallo
Croazia
Svezia
Finlandia
Moldavia- Satoshi, Viva Moldova
Grecia
Seconda Metà
Montenegro- Tamara Živković, Nova Zora
Estonia
San Marino
Polonia
Belgio
Lituania
Serbia
Israele- Noam Bettan
Votano e si esibiscono anche:
Italia
Germania
SECONDA SEMIFINALE
Giovedì 14 Maggio- Diretta Rai 2, San Marino RTV, RSi La 2
Prima Metà
Armenia
Romania
Svizzera- Veronica Fusaro
Azerbaigian
Lussemburgo- Eva Marija, Motther Nature
Bulgaria- Dara
Cechia
Seconda Metà
Albania- Anis, Nân
Danimarca
Cipro- Antigoni, Jalla”
Norvegia
Malta- Aidan, Bella
Australia
Ucraina- LELEKA, Ridnym
Lettonia
Votano e si esibiscono anche:
Francia
Regno Unito
Austria