Road to Eurovision 2026: LELEKA per l’Ucraina, presentato il brano di Cipro

Prosegue il cammino di avvicinamento ad Eurovision 2026, in programma il 12, 14, e 16 Maggio alla Wiener Stadthalle di Vienna. Ucraina e Cipro sotto i riflettori questa settimana.

Ad aggiudicarsi il Vidbir, la selezione ucraina per l’Eurovision Song Contest, è LELÉKA con “Ridnym”, il progetto musicale della cantautrice Viktoria Leléka che ha sbaragliato una concorrenza di altissimo profilo. Il progetto ucraino-tedesco si è lasciato l alle spalle nomi di peso come Jerry Heil (terza classificata all’Eurovision 2024 insieme ad alyona alyona con “Teresa & Maria”) e Monokate, al secolo Kateryna Pavlenko, voce dei Go_A che rappresentarono l’Ucraina nel 2021.

Il gruppo, nato a Berlino nel 2016, si è fatto conoscere dapprima nel panorama musicale jazz tedesco per poi estendere i propri confini, ottenendo riconoscimenti e premi da tutta Europa. LELÉKA è il progetto di Viktoria Leléka, artista trentacinquenne ucraina con radici tedesche che ha studiato recitazione alla Karpenko-Karyi Theatre University di Kyiv, portando nella sua musica un mix di influenze culturali e una profonda connessione emotiva con le sue origini.

Antigoni era stata invece la prima artista annunciata. Ora ecco anche il brano della anglo-cipriota, che si intitola “Jalla”.

La produzione è britannica, come inglesi sono buona parte degli autori: su tutto spicca Connor Mullally-Knight, ventottenne in rampa di lancio segnalato dalla BBC come uno dei nomi emergenti del pop inglese. Il team di autori comprende fra l’altro anche il rapper albanese Claydee, nome importante della musica pop balcanica, leader delle charts nazionali ma con un rapporto strettissimo con la Grecia.

La situazione attuale

PRIMA SEMIFINALE

Martedi 12 Maggio- Diretta Rai 2, San Marino RTV, RSI La 2

Prima Metà

Georgia- Bzikebi

Portogallo

Croazia

Svezia

Finlandia

Moldavia- Satoshi, Viva Moldova

Grecia

Seconda Metà

Montenegro- Tamara Živković, Nova Zora

Estonia

San Marino

Polonia

Belgio

Lituania

Serbia

Israele- Noam Bettan

Votano e si esibiscono anche:

Italia

Germania

SECONDA SEMIFINALE

Giovedì 14 Maggio- Diretta Rai 2, San Marino RTV, RSi La 2

Prima Metà

Armenia

Romania

Svizzera- Veronica Fusaro

Azerbaigian

Lussemburgo- Eva Marija, Motther Nature

Bulgaria- Dara

Cechia

Seconda Metà

Albania- Anis, Nân

Danimarca

Cipro- Antigoni, Jalla”

Norvegia

Malta- Aidan, Bella

Australia

Ucraina- LELEKA, Ridnym

Lettonia

Votano e si esibiscono anche:

Francia

Regno Unito

Austria

