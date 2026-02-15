Top of the charts: l’effetto Superbowl fa tornare in testa Bad Bunny (anche da noi)
SINGOLI: Diss **********-Mozzik
ALBUM:Gimme 5-Mozzik
SINGOLI: Nuevayol-Bad Bunny
ALBUM:DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny
SINGOLI:Where is my husband- Raye
ALBUM:Dahoam-Chris Steger
SINGOLI:Yeraltı- Eypio
ALBUM: DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny
SINGOLI Fiandre: I just might-Bruno Mars
SINGOLI Vallonia: Gabriela-Katseye
RADIO Germanofona: Wunderschön- Unheilig
ALBUM Fiandre:DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny
ALBUM Vallonia:DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny
SINGOLI:I’ll be waiting-Inna & R3HAB
ALBUM: Muse-Jimin
SINGOLI nazionali:Tam -Miro & Alma
SINGOLI internazionali: The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM:Wuthering heights- Charli XCX
SINGOLI:Ja volim- Jakov Jozinovic
SINGOLI:Lush life- Zara Larsson
ALBUM: Já, mé druhé já a Kristýna-Buka
SINGOLI:The fate of Ophelia- Taylor Swift
ALBUM: DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny
SINGOLI nazionali: Sante –Miach x Grše
SINGOLI internazionali: I just might- Bruno Mars
ALBUM nazionali:Rktrd Ndrd- Let3
ALBUM internazionali:Station to station- David Bowie
SINGOLI:Vil du noget?-Guldimund & Saveus
ALBUM: Mille- (Over)lever
SINGOLI:I run- Haven & Kaitlin Aragon
ALBUM: Wuthering Heights- Charli XCX
SINGOLI: Syvä pääty-Gettomasa, Cledos
ALBUM: Aris-Ares
SINGOLI: Melodrama- Disiz, Theodora
ALBUM Capital du crime radio vol.3 – La Fouine
SINGOLI: The Glory Of God- Eccos
SINGOLI:DTMF – Bad Bunny
ALBUM DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny
SINGOLI:Opalite- Taylor Swift
ALBUM: The art of loving- Olivia Dean
SINGOLI nazionali: Logariasmos- Ekaterini Liouliou
SINGOLI internazionali Raindance- Dave ft Tems
ALBUM: THE SIN : VANISH- Enyphen
SINGOLI: Rein me in- Sam Fender & Olivia Dean
ALBUM: The art of loving-Olivia Dean
SINGOLI:Ampast Upp-HelgiT
ALBUM: Vögguvísur-Hafdis Huld
SINGOLI nazionali- Le ahavti di – Yheoran Gaom & Subliminal
SINGOLI Internazionali: Where is my husband? – Raye
ALBUM: DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny
SINGOLI:Anche gli eroi muoiono-Kid Yugi
ALBUM: DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny
SINGOLI: Odinok.net- Mot
ALBUM: Glaz Boga-Icegergert
SINGOLI: I just might- Bruno Mars
ALBUM: Wuthering Heights- Charli XCX
SINGOLI: DTMF – Bad Bunny
ALBUM: DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny
SINGOLI:Seven- Jung Kook Featuring Latto
ALBUM:DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny
SINGOLI: I just might – Bruno Mars
ALBUM: DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny
SINGOLI nazionali Bella-Aidan
SINGOLI internazionali:Where is my husband – Raye
ALBUM: DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny
SINGOLI:Pomnyu-Jony
ALBUM:DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny
SINGOLI:Lijepo Zlo-Dado Polumenta
SINGOLI: Baby, Du Er Rå!-Hagle, Ingebjørg Bratland, Hver gang vi møtes
ALBUM: :Tobias Sten-Tobias Sten
SINGOLI:Waar was je? -Qlas
ALBUM:New Wave- New Wave
SINGOLI: Turn The Lights Off -Justė, Jaxstyle, Jon Norgreen
ALBUM: LATARNIE WSZĘDZIE DAWNO ZGASŁY-Taco Hemingway
SINGOLI: Posso Ate Nao Te Dar Flores-:DJ Japa NK, MC Jacare, MC Meno K, MC Ryan SP & DJ DAVI DOGDOG
ALBUM:DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny
SINGOLI nazionali: 7 Zile- Florianrus ft Inna
SINGOLI internazionali:Gone Gone Gone- David Guetta, Teddy Swims, Tones & I
ALBUM: DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny
SINGOLI Wild-Albert Brite
ALBUM: Glaz Boga-Icegergert
RADIO: I just might-Bruno Mars
SINGOLI nazionali: Ja volim- Jakov Jozinović
SINGOLI internazionali:Gone Gone Gone- David Guetta, Teddy Swims, Tones & I
ALBUM:Naša Stvar II (Monte Royal)-Rimski
SINGOLI:Zub za zub -Spar & Raphael
ALBUM:Neviem-Separ
SINGOLI nazionali: Mej se rad – Leopold I.
SINGOLI internazionali: Pins and needles – Callum Beattie
ALBUM: DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny
SINGOLI:La Perla- Rosalia & Yahritza Y su Esencia
ALBUM: DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny
SINGOLI:My system- Felicia
ALBUM: Somna Med Humlan Djodjj- Humlan Djodjj
SINGOLI:The fate of Ophelia-Taylor Swift
ALBUM:Octane-Don Toliver
SINGOLI:Kusra Basura-Blok3
ALBUM: Mortal Kombat -UZI & Motive
SINGOLI: Enkarapista – Drevo
ALBUM: Glaz Boga-Icegergert
SINGOLI: SHOW ME WHAT YOU GOT-VZS, JOJO, KKevin
ALBUM:gyuris-gyógyító frekvenciák