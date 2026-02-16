Tony Grox & LUCYCALYS vincono il Benidorm Fest 2026 con “T’amarè”
Ancora una volta il Benidorm Fest delude. A trionfare sono stati il dj Tony Grox (Antonio Ramírez) e la cantante Lucycalis (al secolo Lucía Sánchez Manzorro), con “T’amarè”, un brano sicuramente contemporaneo – molte cose come queste si sentono oggi in radio e sicuramente si trovano nelle classifiche spagnole – ma non per questo di qualità. Autotune a quintali e reggaton misto all’elettronica. Non certo il prodotto migliore in concorso. In fondo è un bene che RTVE non partecipi quest’anno ad Eurovision: si è evitata l’ennesima figuraccia.
Il festival perde ogni anno credibilità: il duo – che ha vinto anche il premio Univision che garantirà loro una sessione sul mercato sudamericano – si è messo alle spalle le produzioni più pop e sicuramente più originali. Quanto ai big, il Benidorm ha fatto l’ennesima vittima, ovvero Funambulista, eliminato in semifinale. Determinante anche quest’anno, il voto del pubblico, che in passato ha già fatto molti danni e continua a farne. Tutto questo nonostante la giuria contasse per il 50 percento con l’altra metà divisa fra televoto e giuria demoscopica.
Dietro ai vincitori, due dei brani migliori, “Turista” di Asha e “Mataora” di Rosalinda Galan mentre le acclamatissime María León & Julia Medina sono appena ottave, così come Miranda! & Bailamamá, altri nomi celebri, sono appena quinti battuti anche da Izan Llunas. Addirittura decimo Mikael Herzog Junior.
Classifica
- Tony Grox & LUCYCALYS – “T AMARÉ”- 166 punti
- ASHA – Turista”.-144
- Rosalinda Galán- “Mataora”– 140
- Izan Llunas – “¿Qué vas a hacer?”- 139
- Miranda! & Bailamamá – Despierto amándote”- 118
- Kitai –El amor te da miedo”- 103
- The Quinquis –“Tú no me quieres”- 93
- María León & Julia Medina –“Las damas y el vagabundo” – 82
- Dani J – Bailándote”- 80
- Mikel Herzog Jr. – “Mi mitad”- 79
- MAYO– “Tócame”- 64
- Kenneth – “Los ojos no mienten”- 40
Come ha votato la giuria
- ASHA – 92 punti
- Tony Grox & LUCYCALYS – 82 punti
- Izan Llunas – 71 punti
- Miranda! & Bailama – 70 punti
- The Quinquis – 65 punti
- Rosalinda Galán – 52 punti
- KITAI – 51 punti
- Dani J – 40 punti
- Maria Leon y Julia Medina – 30 punti
- Kenneth – 24 punti
- MAYO– 24 punti
- Mikel Herzog Jr. – 23 punti
Voti della giuria demoscopica
- Izan Llunas – 48 punti
- Rosalinda Galán – 44 punti
- Mikel Herzog Jr. – 40 punti
- Tony Grox & LUCYCALYS – 36 punti
- Dani J – 32 punti
- ASHA – 28 punti
- María León u Julia Medina – 24 punti
- Kitai – 20 punti
- The Quinquis – 16 punti
- Kenneth – 12 punti
- Miranda! & Bailama – 8 punti
- MAYO – 4 punti
Risutati del televoto
- Tony Grox & LUCYCALYS – 48 punti
- Rosalinda Galán – 44 punti
- Miranda! & Bailama – 40 punti
- MAGGIO – 36 punti
- Kitai – 32 punti
- María León & Julia Medina – 28 punti
- ASHA – 24 punti
- Izan Llunas – 20 punti
- Mikel Herzog Jr. – 16 punti
- Il Quinquis – 12 punti
- Dani J – 8 punti
- Kenneth – 4 punti