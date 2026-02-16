Tony Grox & LUCYCALYS vincono il Benidorm Fest 2026 con “T’amarè”

Ancora una volta il Benidorm Fest delude. A trionfare sono stati il dj Tony Grox (Antonio Ramírez) e la cantante Lucycalis (al secolo Lucía Sánchez Manzorro), con “T’amarè”, un brano sicuramente contemporaneo – molte cose come queste si sentono oggi in radio e sicuramente si trovano nelle classifiche spagnole – ma non per questo di qualità. Autotune a quintali e reggaton misto all’elettronica. Non certo il prodotto migliore in concorso. In fondo è un bene che RTVE non partecipi quest’anno ad Eurovision: si è evitata l’ennesima figuraccia.

Il festival perde ogni anno credibilità: il duo – che ha vinto anche il premio Univision che garantirà loro una sessione sul mercato sudamericano – si è messo alle spalle le produzioni più pop e sicuramente più originali. Quanto ai big, il Benidorm ha fatto l’ennesima vittima, ovvero Funambulista, eliminato in semifinale. Determinante anche quest’anno, il voto del pubblico, che in passato ha già fatto molti danni e continua a farne. Tutto questo nonostante la giuria contasse per il 50 percento con l’altra metà divisa fra televoto e giuria demoscopica.

Dietro ai vincitori, due dei brani migliori, “Turista” di Asha e “Mataora” di Rosalinda Galan mentre le acclamatissime María León & Julia Medina sono appena ottave, così come Miranda! & Bailamamá, altri nomi celebri, sono appena quinti battuti anche da Izan Llunas. Addirittura decimo Mikael Herzog Junior.

Classifica

Tony Grox & LUCYCALYS – “T AMARÉ”- 166 punti ASHA – Turista”.-144 Rosalinda Galán- “Mataora”– 140 Izan Llunas – “¿Qué vas a hacer?”- 139 Miranda! & Bailamamá – Despierto amándote”- 118 Kitai –El amor te da miedo”- 103 The Quinquis –“Tú no me quieres”- 93 María León & Julia Medina –“Las damas y el vagabundo” – 82 Dani J – Bailándote”- 80 Mikel Herzog Jr. – “Mi mitad”- 79 MAYO– “Tócame”- 64 Kenneth – “Los ojos no mienten”- 40

Come ha votato la giuria

ASHA – 92 punti Tony Grox & LUCYCALYS – 82 punti Izan Llunas – 71 punti Miranda! & Bailama – 70 punti The Quinquis – 65 punti Rosalinda Galán – 52 punti KITAI – 51 punti Dani J – 40 punti Maria Leon y Julia Medina – 30 punti Kenneth – 24 punti MAYO– 24 punti Mikel Herzog Jr. – 23 punti

Voti della giuria demoscopica

Izan Llunas – 48 punti Rosalinda Galán – 44 punti Mikel Herzog Jr. – 40 punti Tony Grox & LUCYCALYS – 36 punti Dani J – 32 punti ASHA – 28 punti María León u Julia Medina – 24 punti Kitai – 20 punti The Quinquis – 16 punti Kenneth – 12 punti Miranda! & Bailama – 8 punti MAYO – 4 punti

Risutati del televoto

Tony Grox & LUCYCALYS – 48 punti Rosalinda Galán – 44 punti Miranda! & Bailama – 40 punti MAGGIO – 36 punti Kitai – 32 punti María León & Julia Medina – 28 punti ASHA – 24 punti Izan Llunas – 20 punti Mikel Herzog Jr. – 16 punti Il Quinquis – 12 punti Dani J – 8 punti Kenneth – 4 punti

