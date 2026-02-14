Stefano Borgia: “Canto la mia gente e vado dove mi porta la musica”- VIDEOINTERVISTA

Incontriamo Stefano Borgia alla sala polivalente Little Tony dove il cantautore romano è in corsa nella seconda fase di Dreaming San Marino, il concorso di preselezione per il San Marino Song Contest, che poi assegnerà il biglietto per l’Eurovision 2026 del Titano nella finale del 6 Marzo prossimo al Teatro Comunale di Dogana.

Quando è comparso il suo nome nella longlist è stata una sorpresa, considerando che si non si tratta certo di un esordiente, bensì di un artista con una lunga carriera – quarantennale – alle spalle, come autore e come interprete, con due Sanremo alle spalle, di cui uno come autore e tante canzone scritte per altri. Recentemente l’avevamo visto approdare alla finale di The Voice Senior.

Ma che ci fa uno come lui in un contesto così? Come ci spiega in questa intervista, è venuto a proporre un brano dal titolo “La mia gente”, un inno di protesta garbato contro l’indifferenza che c’è per i tanti italiani in difficoltà. Una canzone a metà fra recitato e cantato – che abbiamo ascoltato dal vivo ma della quale non è ancora disponibile una versione studio – che nasce anche dalla sua esperienza nel mondo dell’associazionismo.

Stefano Borgia si racconta ad Euromusica, fra nuove sfide, l’esperienza a The Voice, i progetti in romanesco e…il cammino al ritmo della musica.

