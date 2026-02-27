Festival di Sanremo 2026- Il videocommento alla terza serata: il televoto fa ancora danni
Il televoto colpisce ancora. La terza serata del Festival di Sanremo 2026, secondo giro di esibizioni per la metà dei big rimasti, ha portato nei cinque un artista completamente fuori pronostico, spinto nuovamente e con ogni probabilità da un forte voto regionale.
Il vero protagonista di questo Festival rischia però di essere Sal Da Vinci, che sta raccogliendo una vera e propria consacrazione popolare. Accanto a lui, dopo due giri, si vanno delineando i probabili protagonisti: Arisa, Sayf, Serena Brancale (le due donne nuovamente protagoniste di prove muscolari a livello vocale), Fedez-Masini, Ermal Meta. Da questo ristretto gruppo uscirà con ogni probabilità il vincitore. Ma non scommetterei ancora del tutto sulla cinquina finale.