Musicultura 2026: record storico di iscrizioni, ecco i 60 artisti delle audizioni

È un’edizione da primato quella che si appresta a vivere Musicultura. Il concorso dedicato alla alla canzone d’autore italiana ha annunciato i nomi dei 60 artisti selezionati per le Audizioni Live 2026, al termine di un processo di ascolto e valutazione durato oltre tre mesi — tempo tutt’altro che sorprendente, considerata la portata storica della partecipazione: 1.328 giovani artisti iscritti, il numero più alto mai registrato nella storia del festival.

Un record assoluto che non è solo una cifra, ma un segnale preciso: la canzone d’autore italiana è viva, vitale e sempre più attratta da una manifestazione che negli anni si è costruita una reputazione solida come punto di riferimento per chi vuole fare musica autentica, lontano dalle logiche di mercato.

Macerata al centro della scena, dal 12 al 21 marzo

Le Audizioni Live — cuore pulsante del festival — si svolgeranno dal 12 al 21 marzo al Teatro Lauro Rossi di Macerata, in dieci serate consecutive di musica dal vivo aperte al pubblico tramite prenotazione. Sei artisti per sera, tutti rigorosamente live, con inizio alle ore 21 (alle 17 la domenica). Per chi non potrà essere presente in sala, gli spettacoli saranno trasmessi in diretta streaming sui canali Facebook e YouTube di Musicultura.

L’annuncio è avvenuto nel corso di una conferenza stampa alla presenza del Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, delle autorità locali e dei principali partner del festival. A svelare i nomi degli artisti è stato il direttore artistico Ezio Nannipieri, che ha colto l’occasione per condividere una riflessione tanto personale quanto universale.

“Di questi tempi, può capitare di percepire nel mondo circostante una sorta di barbarie in espansione, di pensare che non resti che rassegnarsi al peggio. Poi ascolti le canzoni di questi ragazzi e ragazze… e allora ti viene da ringraziarli, fai un bel respiro profondo e non vedi l’ora che comincino le audizioni.”

La fotografia di una generazione

La rosa dei 60 selezionati è composta da 9 band e 51 solisti, per un totale di circa 300 musicisti provenienti da tutta Italia. Geograficamente, il Lazio guida la classifica regionale con 9 artisti in gara, seguito dalla Lombardia con 8 e da Toscana e Marche con 6 ciascuna — quest’ultima presenza particolarmente significativa, trattandosi della regione ospitante.

Ma è un altro dato a colpire più di tutti: per la prima volta nella storia del concorso, il numero delle cantautrici eguaglia quello dei colleghi uomini. Una proporzione inedita, considerato che tradizionalmente le artiste si attestavano intorno a un terzo del totale. Nannipieri non manca di sottolinearlo con soddisfazione:

Personalmente ritengo che l’espressione artistica non sia da interpretare attraverso filtri collegati al sesso o al genere, ma resta il fatto che siamo di fronte a un cambiamento che racconta di una società che fortunatamente si aggiorna.

Il pubblico protagonista

Tra le cifre e le dichiarazioni, c’è un elemento che da solo racconta lo spirito di Musicultura: ogni sera, al termine delle esibizioni, sarà il pubblico in sala a eleggere il proprio artista preferito, che riceverà il Premio Banca Macerata. Una tradizione ormai consolidata, che trasforma ogni serata in un dialogo autentico tra chi fa musica e chi la ascolta — esattamente come dovrebbe essere