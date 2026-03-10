“Around”, il ritorno di Max from Gabin (feat. Marta)

Se avete più di 40 anni probabilmente ricorderete i Gabin. Fra i pochissimi progetti italiani nu jazz di respiro internazionale, il gruppo ha vissuto tre lustri di successi a cavallo dell’inizio del nuovo millennio, per poi concludere l’esperienza nel 2014. “Doo uap, doo uap, doo uap” fu la loro maggiore hit datata 2002, che conteneva un campionamento dello standard jazz It Don’t Mean a Thing (If It Ain’t Got That Swing) e raggiunse la numero 3 delle charts italiane, anche grazie alla partecipazione al Festivalbar.

Ora ecco tornare Massimo Bottini, uno dei protagonisti del duo. Max from Gabin torna in radio con “Around”, il nuovo singolo feat. Marta, entrato in rotazione radiofonica il 13 febbraio 2026 per Irma Records.

Il brano, scritto da Massimo Bottini, Amanda Bottini e Simone Borgia, nasce quasi per caso: originariamente pensato come strumentale su un’idea dell’orchestratore Simone Borgia, Max ne ha intuito il potenziale e ha deciso di costruirci sopra un testo, trasformandolo in canzone. Il tema è quello della forza interiore: “Around” racconta di chi sceglie di essere felice nonostante le apparenze e le difficoltà, trovando ricchezza e sicurezza attraverso l’accettazione di sé e la libertà mentale

Con “Around”, Max riporta in Italia quella radice lounge e soul clubbing che lo ha reso celebre nel mondo, aggiornandola con atmosfere decisamente contemporanee. Un ritorno di grande sostanza.

