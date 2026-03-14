Alla scoperta delle Maustetytöt, le Spice Girls finlandesi che hanno conquistato Aki Kaurismäki

Si chiamano Maustetytöt, che in finlandese vuol dire…Spice Girls. Le sorelle Anna e Kaisa Karjalainen sono diventate famosissime in poco tempo, pur cantando nella loro lingua. Non solo perchè il celebre regista Aki Kaurismäki le ha scovate sull’onda del successo in patria chiamandole a firmare la colonna sonora del suo film “Foglie al vento”, dove compaiono anche nella pellicola. Ma anche perchè – prime artiste donne finlandesi – sono finite sulle colonne del New York Times che le ha definite “impossibly cool Finnish duo” (duo finlandese incredibilmente cool).

In patria sono vere superstar e hanno già vinto ogni premio musicale possibile, oltre a vendere molti dischi (hanno all’attivo tre album tutti certificati d’oro e un EP, tutti in finlandese). La loro musica ha testi struggenti, spesso dark, e melodie tendenzialmente più allegre. Di recente hanno suonato sia a Milano che all’Eurosonic Noorderslag di Groningen oltrechè in centinaia di concerti sold-out. Il pezzo che trovate qui sotto risale agli esordi ma anche le ultime produzioni sono di grande livello.

“Singa” è l’ultimo lavoro, dal quale è estratta questa interessantissima “Entä jos en pärjääkään“.

La scelta del nome artistico non ha nulla a che fare con il celebre gruppo pop britannico, al quale evidentemente non somigliano nemmeno nello stile. Come spiegano le artiste in una intervista:

Per quasi dieci anni, prima del progetto Maustetytöt, abbiamo avuto un’altra band, con la nostra terza sorella. Ci chiamavamo Kaneli, cioè “cannella”. Un nostro amico musicista ci ha detto: “Perché non vi chiamate con un nome che rimandi sempre alle spezie? Anzi, perché non Spice Girls in finlandese?”

Certamente è un sound affascinante, sempre di moda e che se ben interpretato come loro fanno, può diventare un piacevole tormentone da passare in loop nelle playlist. A dirla tutta sarebbero anche una scelta interessante per l’Eurovision, ora che sono diventate celebri a livello internazionale. Chissà. mai dire mai.

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