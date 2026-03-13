Eurovision 2026: “Paloma Rumba” di Simón per l’Armenia. Lineup completa con gli ultimi brani

Con gli ultimi annunci di questa settimana, il mosaico di Vienna si compone definitivamente: tutti i paesi partecipanti all’Eurovision Song Contest 2026 hanno ora un nome e una canzone.

Armenia: a Vienna Simón con “Paloma Rumba”

Dopo mesi di attesa e di silenzio quasi assordante, l’Armenia ha finalmente alzato il sipario sulla propria partecipazione. A rappresentare il paese sarà Simón, nome d’arte di Simon Hovhannisyan, artista con tre singoli all’attivo e già presente nel circuito eurovisivo grazie a una precedente partecipazione al Depi Evratesil — il tradizionale concorso di selezione nazionale armeno, quest’anno sostituito da una selezione interna.

Il brano scelto è “Paloma Rumba”, un titolo che già nel nome promette ritmo e colore. Dietro la canzone si cela un team autoriale di tutto rispetto: la compositrice Lilith Navasardyan, già firma dei brani armeni del 2016 e 2017, ha curato la musica, mentre il testo porta le firme del capodelegazione David Tserunyan, di Eva Voskanyan — autrice del brano armeno del 2025 — e di Rosa Linn, la rappresentante armena del 2022 che con Snap conquistò l’Europa.

Svizzera: Veronica Fusaro porta “Alice” a Vienna

La Svizzera si presenta con un brano che ha già una storia da raccontare. “Alice” è il pezzo scelto per Veronica Fusaro, estratto dal suo album Looking for Connection, pubblicato il 24 ottobre 2025. Non si tratta quindi di un inedito assoluto, ma la versione che il pubblico sentirà sul palco viennese sarà una rielaborazione leggermente modificata e rimasterizzata — già nel rispetto del limite dei tre minuti — pensata appositamente per l’occasione.

PRIMA SEMIFINAL£- Martedi 12 Maggio Diretta Rai 2- Radio 2 – Radio2 Visual- San Marino RTV PRIMA META’ Croazia Lelek Andromeda Croato Georgia Bzikebi On Replay Inglese Grecia Akilas Ferto Greco Finlandia Linda Lampenius & Pete Parkonen Liekinheitin Finlandese Moldavia Satoshi Viva, Moldova Rumeno Portogallo Bandidos do Cante Rosa Portoghese Svezia Felicia My system Inglese SECONDA META’ Belgio Essyla Dancing on the Ice Inglese Estonia Vanilla Ninja Too epic to be true Inglese Israele Noam Bettan Michelle Inglese, francese, ebraico Lituania Lion Ceccah Solo quiero màs Lituano, Inglese, spagnolo Montenegro Tamar Zivkovic Nova Zora Montenegrino Polonia Alicja Pray Inglese San Marino Senhit ft Boy George Superstar Inglese Serbia Lavina Kraj mene Serbo FINALISTI CON DIRITTO DI VOTO Germania Sarah Engels Fire Inglese Italia Sal Da Vinci Per sempre si Italiano, Napoletano

Cechia: Daniel Zizka agli “incroci” della vita

Annunciato ufficialmente l’8 marzo, il brano ceco si è materializzato pochi giorni dopo. Daniel Zizka porterà a Vienna “Crossroads”, una canzone che esplora uno dei temi più universali dell’esistenza umana: trovare la propria strada, seguire una voce interiore anche quando gli incroci della vita sembrano moltiplicarsi all’infinito. Il testo non si ferma alla sfera individuale e allarga lo sguardo sull’umanità intera, riflettendo su come le persone cerchino rimedi artificiali al dolore e su un rapporto sempre più irrisolto con il pianeta che le ospita. Un messaggio profondo, confezionato con ambizioni chiare.

Georgia: gli Bzikebi propongono “On Replay”

Chiude il cerchio la Georgia, rappresentata dal trio Bzikebi con la canzone “On Replay”. Il brano porta la firma di Giga Kukhianidze, nome ben noto agli appassionati dello Junior Eurovision. Tra i co-autori figura anche Lizi Pop — al secolo Lizi Japaridze — che con lo Junior Eurovision ha un legame speciale: ha infatti rappresentato la Georgia nell’edizione 2014 di Malta. Lo stesso trio viene dallo Junior Eurovision, che vinsero nell’ormai lontano 2008.

SECONDA SEMIFINAL£- Giovedi 14 Maggio Diretta Rai 2- Radio 2 – Radio2 Visual- San Marino RTV PRIMA META’ Armenia Simon Paloma Rumba Inglese Azerbaigian Jiva Just Go Inglese Bulgaria Dara Bangaranga Inglese Cechia Daniel Zizka Crossroads Inglese Lussemburgo Eva Marija Mother Nature Inglese Romania Alexandra Capitanescu Choke me Inglese Svizzera Veronica Fusaro Alice Inglese SECONDA META’ Albania Anis Nan Albanese Australia Delta Goodrem Eclipse Inglese Cipro Antigoni Jalla Inglese, Greco Danimarca Søren Torpegaard Lund Før vi går hjem Danese Lettonia Atvara Ena Lettone Malta Aidan Bella Inglese Norvegia Jonas Lovv Ya Ya Ya Inglese Ucraina Leleka Rydnim Ucraino FINALISTI CON DIRITTO DI VOTO Austria Cosmò Tanzschein Tedesco Francia Monroe Regard! Francese Regno Unito Look Mum No Computer Eins, Zwei, Drei Inglese, Tedesco

Mi piace: Mi piace Caricamento...