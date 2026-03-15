Top of the charts: Harry Styles protagonista con singolo e album
SINGOLI: Ndoshta ti –Cricket, Lore & Elinel
ALBUM:Këngë Të Vjetra-Adem Ramadani
SINGOLI: Plakla nadezhda- Lyubov Uspenskaya, Jakone & Kiliana
ALBUM:Anabios -Miyagi & Endshpil’
SINGOLI:American Girls- Harry Styles
ALBUM:Kiss All The Time. Disco, Occasionally.- Harry Styles
SINGOLI:Yeraltı- Eypio
ALBUM: Anabios -Miyagi & Endshpil’
SINGOLI Fiandre: I just might-Bruno Mars
SINGOLI Vallonia: I just might-Bruno Mars
RADIO Germanofona: Wunderschōn-Unheilig
ALBUM Fiandre:Kiss All The Time. Disco, Occasionally.- Harry Styles
ALBUM Vallonia:Kiss All The Time. Disco, Occasionally.- Harry Styles
SINGOLI:I run- Haven ft Kaitilin Aragon
SINGOLI nazionali:Rano prizori-Robi
SINGOLI internazionali: I just might -Bruno Mars
ALBUM:Kiss All The Time. Disco, Occasionally.- Harry Styles
SINGOLI: Bistra Rijeka- Dejan Matić
SINGOLI:Hip thrust- Yzomandias
ALBUM: Já, mé druhé já a Kristýna -Buka
SINGOLI:Logariasmos- Ekaterini Liouliou
ALBUM: 10-Toquel
SINGOLI nazionali: Ja volim- Jakov Jozinović
SINGOLI internazionali: I just might- Bruno Mars
ALBUM nazionali:Moji Ljudi-Nina Badric
ALBUM internazionali:The romantic- Bruno Mars
SINGOLI:Flue i et spind-Aphaca
ALBUM: Vild ungdom- Aphaca
SINGOLI:Kesselaid- Nublu, Tief City 44
ALBUM: Kiss All The Time. Disco, Occasionally.- Harry Styles
SINGOLI: Liekinheitin-Pete Parkkonen, Linda Lampenius
ALBUM: Kiss All The Time. Disco, Occasionally.- Harry Styles
SINGOLI: Melodrama- Disiz, Theodora
ALBUM 2026: La ballade des Enfoirés- Les Enfoirés
SINGOLI: Dalev-2MUZA
SINGOLI:CDY -Lacazette & Jazeek
ALBUM Kiss All The Time. Disco, Occasionally.- Harry Styles
SINGOLI:American Girls- Harry Styles
ALBUM:Kiss All The Time. Disco, Occasionally.- Harry Styles
SINGOLI nazionali: Amazing (rmx) -SIDARTA, RACK
SINGOLI internazionali Titì me preguntò- Bad Bunny
ALBUM: Nai-Anna Vissi
SINGOLI: IloveitIloveitIloveitIloveit-Bella Kay
ALBUM: Kiss All The Time. Disco, Occasionally.- Harry Styles
SINGOLI: Tynda Kynsloain- AL0R1AN, Alaska1867 & Gross
ALBUM: Vögguvísur (10 Ára Afmælisútgáfa)- Hafdis Huld
SINGOLI nazionali- Michelle-Noam Bettan
SINGOLI Internazionali: Waiting for a girl like you – Foreigner
ALBUM: Halek mehintzch- Omer Adam
SINGOLI:Ossessione-Samurai Jay
ALBUM: Kiss All The Time. Disco, Occasionally.- Harry Styles
SINGOLI: Pomnyu-Jony
ALBUM: Anabios -Miyagi & Endshpil’Miyagi & Endshpil’
SINGOLI: I just might – Bruno Mars
ALBUM:222-Ansis
SINGOLI: Stateside- PinkPantheress, Zara Larsson
ALBUM: Žvėris-Jessika Shy
SINGOLI:Envolver-Anitta
ALBUM: Kiss All The Time. Disco, Occasionally.- Harry Styles
SINGOLI: I just might – Bruno Mars
ALBUM:Kiss All The Time. Disco, Occasionally.- Harry Styles
SINGOLI nazionali Bella-Aidan
SINGOLI internazionali:Where is my husband – Raye
ALBUM: Kiss All The Time. Disco, Occasionally.- Harry Styles
SINGOLI:Inogda- Filatov & Karas
ALBUM:Anabios -Miyagi & Endshpil’
SINGOLI:101 Ruza- Dado Polumenta
SINGOLI: Sjelen-Delara
ALBUM: Kiss All The Time. Disco, Occasionally.- Harry Styles
SINGOLI:Lekker von je -Lil Kleine
ALBUM:Kiss All The Time. Disco, Occasionally.- Harry Styles
SINGOLI: Komu miałabym powiedzieć? -Bletka
ALBUM:Sobie potrzebni-Dzem
SINGOLI: Jetski-Pedro Sampaio, MC Meno K & Melody
ALBUM: DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny
SINGOLI nazionali: Old friend-Vescan ft Andrei Baruta
SINGOLI internazionali:Turn the lights off- Kato ft Jon
ALBUM: Kiss All The Time. Disco, Occasionally.- Harry Styles
SINGOLI Give Me Something (for Arknights Endfield)- One Republic
ALBUM: Anabios -Miyagi & Endshpil’
RADIO:Aperture-Harry Styles
SINGOLI nazionali: Bez koda- Jala Brat & Buba Corelli
SINGOLI internazionali:I just might-Bruno Mars
ALBUM: Kiss All The Time. Disco, Occasionally.- Harry Styles
SINGOLI:23- Raphael
ALBUM:Neviem-Separ
SINGOLI nazionali: Sanje brez mej – Anika Horvat
SINGOLI internazionali: Song of the future – U2
ALBUM: Kiss All The Time. Disco, Occasionally.- Harry Styles
SINGOLI:Ni borracho-Quevedo
ALBUM: Por si mañana no estoy -Omar Courtz
SINGOLI:My system- Felicia
ALBUM: Kiss All The Time. Disco, Occasionally.- Harry Styles
SINGOLI:DTMF – Bad Bunny
ALBUM:The mountain-Gorillaz
SINGOLI:Kusura Basura-Blok3
ALBUM: bosphorusboy – EP- Bege
SINGOLI: Enkarapista – Drevo
ALBUM: Anabios -Miyagi & Endshpil’Miyagi & Endshpil’
SINGOLI: Jól leszek újra-Nagy Bogi x DESH
ALBUM:INTERREGNUM- Beton.Hofi