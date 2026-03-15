Euromusica

Tutti i suoni d'Europa

Top of the charts: Harry Styles protagonista con singolo e album

di · 15 Marzo 2026

🇦🇱
SINGOLI: Ndoshta ti –Cricket, Lore & Elinel
ALBUM:Këngë Të Vjetra-Adem Ramadani

🇦🇲
SINGOLI: Plakla nadezhda- Lyubov Uspenskaya, Jakone & Kiliana
ALBUM:Anabios -Miyagi & Endshpil’

🇦🇹
SINGOLI:American Girls- Harry Styles
ALBUM:Kiss All The Time. Disco, Occasionally.- Harry Styles

🇦🇿
SINGOLI:Yeraltı- Eypio
ALBUM: Anabios -Miyagi & Endshpil’

🇧🇪
SINGOLI Fiandre: I just might-Bruno Mars
SINGOLI Vallonia: I just might-Bruno Mars
RADIO Germanofona: Wunderschōn-Unheilig
ALBUM Fiandre:Kiss All The Time. Disco, Occasionally.- Harry Styles
ALBUM Vallonia:Kiss All The Time. Disco, Occasionally.- Harry Styles

🇧🇾
SINGOLI:I run- Haven ft Kaitilin Aragon

🇧🇬
SINGOLI nazionali:Rano prizori-Robi
SINGOLI internazionali: I just might -Bruno Mars
ALBUM:Kiss All The Time. Disco, Occasionally.- Harry Styles

🇧🇦
SINGOLI: Bistra Rijeka- Dejan Matić

🇨🇿
SINGOLI:Hip thrust- Yzomandias
ALBUM: Já, mé druhé já a Kristýna -Buka

🇨🇾
SINGOLI:Logariasmos- Ekaterini Liouliou
ALBUM: 10-Toquel

🇭🇷
SINGOLI nazionali: Ja volim- Jakov Jozinović
SINGOLI internazionali: I just might- Bruno Mars
ALBUM nazionali:Moji Ljudi-Nina Badric
ALBUM internazionali:The romantic- Bruno Mars

🇩🇰
SINGOLI:Flue i et spind-Aphaca
ALBUM: Vild ungdom- Aphaca

🇪🇪
SINGOLI:Kesselaid- Nublu, Tief City 44
ALBUM: Kiss All The Time. Disco, Occasionally.- Harry Styles

🇫🇮
SINGOLI: Liekinheitin-Pete Parkkonen, Linda Lampenius
ALBUM: Kiss All The Time. Disco, Occasionally.- Harry Styles

🇫🇷
SINGOLI: Melodrama- Disiz, Theodora
ALBUM 2026: La ballade des Enfoirés- Les  Enfoirés

🇬🇪
SINGOLI: Dalev-2MUZA

🇩🇪
SINGOLI:CDY -Lacazette & Jazeek
ALBUM Kiss All The Time. Disco, Occasionally.- Harry Styles

🇬🇧
SINGOLI:American Girls- Harry Styles
ALBUM:Kiss All The Time. Disco, Occasionally.- Harry Styles

🇬🇷
SINGOLI nazionali: Amazing (rmx) -SIDARTA, RACK
SINGOLI internazionali Titì me preguntò- Bad Bunny
ALBUM: Nai-Anna Vissi

🇮🇪
SINGOLI: IloveitIloveitIloveitIloveit-Bella Kay
ALBUM: Kiss All The Time. Disco, Occasionally.- Harry Styles

🇮🇸
SINGOLI: Tynda Kynsloain- AL0R1AN, Alaska1867 & Gross
ALBUM:  Vögguvísur (10 Ára Afmælisútgáfa)- Hafdis Huld

🇮🇱
SINGOLI nazionali-  Michelle-Noam Bettan
SINGOLI Internazionali: Waiting for a girl like you – Foreigner
ALBUM: Halek mehintzch- Omer Adam

🇮🇹
SINGOLI:Ossessione-Samurai Jay
ALBUM: Kiss All The Time. Disco, Occasionally.- Harry Styles

🇰🇿
SINGOLI: Pomnyu-Jony
ALBUM: Anabios -Miyagi & Endshpil’Miyagi & Endshpil’

🇱🇻
SINGOLI: I just might – Bruno Mars
ALBUM:222-Ansis

🇱🇹
SINGOLI: Stateside- PinkPantheress, Zara Larsson
ALBUM: Žvėris-Jessika Shy

🇱🇺
SINGOLI:Envolver-Anitta
ALBUM: Kiss All The Time. Disco, Occasionally.- Harry Styles

🇲🇰
SINGOLI: I just might – Bruno Mars
ALBUM:Kiss All The Time. Disco, Occasionally.- Harry Styles

🇲🇹
SINGOLI nazionali Bella-Aidan
SINGOLI internazionali:Where is my husband – Raye
ALBUM: Kiss All The Time. Disco, Occasionally.- Harry Styles

🇲🇩
SINGOLI:Inogda- Filatov & Karas
ALBUM:Anabios -Miyagi & Endshpil’

🇲🇪
SINGOLI:101 Ruza- Dado Polumenta

🇳🇴
SINGOLI: Sjelen-Delara
ALBUM: Kiss All The Time. Disco, Occasionally.- Harry Styles

🇳🇱
SINGOLI:Lekker von je -Lil Kleine
ALBUM:Kiss All The Time. Disco, Occasionally.- Harry Styles

🇵🇱
SINGOLI: Komu miałabym powiedzieć? -Bletka
ALBUM:Sobie potrzebni-Dzem

🇵🇹
SINGOLI: Jetski-Pedro Sampaio, MC Meno K & Melody
ALBUM: DeBÍ TiRAR MáS FOToS- Bad Bunny

🇷🇴
SINGOLI nazionali:  Old friend-Vescan ft Andrei Baruta
SINGOLI internazionali:Turn the lights off- Kato ft Jon
ALBUM: Kiss All The Time. Disco, Occasionally.- Harry Styles

🇷🇺
SINGOLI Give Me Something (for Arknights Endfield)- One Republic
ALBUM: Anabios -Miyagi & Endshpil’

🇸🇲
RADIO:Aperture-Harry Styles

🇷🇸
SINGOLI nazionali: Bez koda- Jala Brat & Buba Corelli
SINGOLI internazionali:I just might-Bruno Mars
ALBUM: Kiss All The Time. Disco, Occasionally.- Harry Styles

🇸🇰
SINGOLI:23- Raphael
ALBUM:Neviem-Separ

🇸🇮
SINGOLI  nazionali: Sanje brez mej – Anika Horvat
SINGOLI internazionali: Song of the future – U2
ALBUM: Kiss All The Time. Disco, Occasionally.- Harry Styles

🇪🇸
SINGOLI:Ni borracho-Quevedo
ALBUM: Por si mañana no estoy -Omar Courtz

🇸🇪
SINGOLI:My system- Felicia
ALBUM: Kiss All The Time. Disco, Occasionally.- Harry Styles

🇨🇭
SINGOLI:DTMF – Bad Bunny
ALBUM:The mountain-Gorillaz

🇹🇷
SINGOLI:Kusura Basura-Blok3
ALBUM: bosphorusboy – EP- Bege

🇺🇦

SINGOLI:  Enkarapista – Drevo
ALBUM: Anabios -Miyagi & Endshpil’Miyagi & Endshpil’

🇭🇺
SINGOLI: Jól leszek újra-Nagy Bogi x DESH
ALBUM:INTERREGNUM- Beton.Hofi

