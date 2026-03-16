Keitija Bārbale, l’indie pop che arriva dalla Lettonia

Andiamo alla scoperta di un nome della scena indie europea molto interessante. Lei si chiama Keitija Bārbale e arriva dalla Lettonia. da qualche anno è sulla scena con buon riscontro di pubblico e critica e qeusta “Visstulbaka diena muza”, estratta dall’ultimo lavoro “Mazāk nekā trīs” (Meno di tre) è una delle sue ultime produzioni. Mescola con intellingenza pop ed elettronica, con l’uso della lingua lettone che arricchisce la produzione.

Nel 2022, Keitija Bārbale ha pubblicato il suo album di debutto “Akmens dievs”: il lavoro l’ha fatta conosce in tutta Europa, ora con questa nuova produzione la cantautrice continua ad affermarsi come cantante di talento, ma allo stesso tempo, prende provvedimenti più vicini all’estetica della musica pop. Sicuramente lontana dal mainstream, ha però sonorità che potrebbero essere riscontrate in molte delle produzioni anglofone di oggi

Lanciata da un concorso per giovani musicisti, che ha vinto nel 2021 Di lei si è accorta ovviamente la radio nazionale lettone che ha incominciato a passarla in alta rotazione. E intanto continua a collezionare premi: ha già vinto anche quello come miglior album indie. Interessante anche “Man ar tevi nav”.

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