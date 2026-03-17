Le canzoni che non sentiremo ad Eurovision 2026: “Dooset daram” di Meira Omar

Anche il secondo tentativo è andato a vuoto. Meira Omar non ce l’ha fatta a staccare il bliglietto per l’Eurovision 2026. Della starlette afghana naturalizzata svedese avevamo parlato lo scorso anno quando la sua “Hush Hush” schizzò in testa alle classifiche dopo aver partecipato proprio al Melodifestivalen, il concorso di selezione svedese. Ancora una volta l’artista è in top 10, precisamente al quinto posto, dopo aver staccato il biglietto per la finale ma aver chiuso nel mucchio.

Nata a Kabul nel 1993, la modella e influencer divenuta popolare dopo aver partecipato alla versione svedese di “Love is bliind” è oggi un personaggio che va oltre la musica, visto che svolge sui social azione di sensibilizzazione a sostegno del bisogno di libertà delle donne afghane e si è schierata apertamente a sostegno della Palestina.Ancora una volta il suo brano mescola sapientemente le sonorità tipiche della sua terra con il pop di facile consumo del quale gli svedesi sono maestri. E ancora una volta ha fatto centro, confermandola come un nome ormai consolidato sulla scena musicale svedese.

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