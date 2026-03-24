“Red Eyes”, dalla Germania il nuovo banger di Loi

Ritroviamo un’artista della quale abbiamo parlato tempo fa in occasione della sua esplosione nelle charts europee, vale a dire Loi. Leonie Greiner, questo il suo nome di battesimo, esce in questi giorni con “Red Eyes”, un banger molto forte che conferma quanto di buono aveva fatto sentire con “Gold”, che raggiunse il disco d’oro anche in Francia e Polonia, oltrechè nella sua Germania.

Il singolo è parte del suo primo album “Left in Your Love” che esce anche dopo la sua recente partecipazione alla versione tedesca de “Il cantante mascherato”.

“Red eyes” è una canzone emotiva e profondamente riconoscibile sulla solitudine, le aspettative e i momenti tranquilli dietro i riflettori. Red Eyes” ha segnato un’altra pietra miliare nell’evoluzione artistica di Loi, evidenziando la sua capacità di trasformare la vulnerabilità in potenti momenti pop.Il tutto anticipa anche il suo tour pronto a partire ad Ottobre 2026, con 12 date fra Germania, Austria, Svizzera e Lussemburgo

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