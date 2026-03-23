Tommy Cash chiude la trilogia italiana con “Figaro”

In questi giorni è uscito “Figaro”, il nuovo singolo di Tommy Cash. Il cantante e performer estone, terzo classificato all’Eurovision 2025 con l’iconica “Espresso Macchiato” ha chiuso in un certo senso il cerchio con l’Italia, citando stavolta il protagonista della celebre opera di Gioacchino Rossini tratta dalla trilogia teatrale di Beaumarchais.

Non a caso, probabilmente, aveva scelto per presentarlo in anteprima il palco del San Marino Song Contest, di cui è stato ospite nella serata finale lo scorso 6 Marzo.(qui l’esibizione dell’artista al Teatro Comunale di Dogana).

Il nuovo singolo è quello che è, naturalmente: una spruzzata di autotune e la solita irriverenza, ma anche la scoperta di un Tommy Cash che passa agevolmente dal pop al rap, confermandosi un artista completo al di là del valore artistico delle sue produzioni musicali.Subito dopo Eurovision 2025, era uscito con “OK”, un brano in italiano con dentro un po’ di stereotipi italiani e questo brano come detto chiude la trilogia. E conferma un’estetica che fonde ironia, moda e sonorità clubbing.

Ma come sempre in tutti i suoi testi, l’ironia si mescola al significato vero e proprio del brano, che rielabora in chiave moderna la figura di Figaro, da lui descritto in grado di mantenere acceso il suo mito e la sua fama anche nei momenti di difficoltà e per questo è l’uomo desiderato di tutti. Il testo riflette anche sul prezzo della fama e sul desiderio di invecchiare diventando un’icona universale, amata da chiunque

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