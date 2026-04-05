La nostra Buona Pasqua con “Resurrection song” degli U2 e il loro EP in tema

La nostra Buona Pasqua in musica è con la freschissima “Resurrection Song” degli U2, appena uscita come tutto l’EP “Easter Lily”, pubblicato dalla band irlandese per il venerdì santo, subito dopo l’uscita, nel mercoledi delle Ceneri dell’altro lavoro – dal forte valore politico .- “Days of Ash”

I brani musicali, presenti nell’EP, trattano di questioni inerenti la religione, la speranza, l’amicizia, la morte, la crisi esistenziale e la trascendenza. Noi abbiamo scelto per questo giorno ovviamente quello dedicato alla Resurrezione

Se l’amore è nell’aria, facciamo un respiro

Se sembro ridicolo, non ho ancora finito

Tutti questi segni per sempre, abbiamo il paradiso per te

Oppure puoi andare all’inferno insieme finché non muore anche la morte

Ti stai aggrappando?

Tieni duro

Ti stai aggrappando?

Canzone di resurrezione