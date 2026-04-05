La nostra Buona Pasqua con “Resurrection song” degli U2 e il loro EP in tema
La nostra Buona Pasqua in musica è con la freschissima “Resurrection Song” degli U2, appena uscita come tutto l’EP “Easter Lily”, pubblicato dalla band irlandese per il venerdì santo, subito dopo l’uscita, nel mercoledi delle Ceneri dell’altro lavoro – dal forte valore politico .- “Days of Ash”
I brani musicali, presenti nell’EP, trattano di questioni inerenti la religione, la speranza, l’amicizia, la morte, la crisi esistenziale e la trascendenza. Noi abbiamo scelto per questo giorno ovviamente quello dedicato alla Resurrezione
Se l’amore è nell’aria, facciamo un respiro
Se sembro ridicolo, non ho ancora finito
Tutti questi segni per sempre, abbiamo il paradiso per te
Oppure puoi andare all’inferno insieme finché non muore anche la morte
Ti stai aggrappando?
Tieni duro
Ti stai aggrappando?
Canzone di resurrezione
Qui sotto vi mettiamo anche tutto l’EP. Brian Eno ha prodotto il brano che chiude l’album, ‘COEXIST (I Will Bless The Lord At All Times?)’, che la band ha scritto per i genitori dei bambini che crescono nelle zone di guerra. Come ‘Days Of Ash’, anche ‘Easter Lily’ esce insieme a una nuova edizione digitale della fanzine della band, Propaganda, che il gruppo pubblica dal 1986.Entrambi gli EP pubblicati dalla band nel 2026 anticipano un nuovo album degli U2, ancora senza titolo, in uscita nel 2026.
Come sempre, da tutti noi, i più sinceri auguri per questo giorno: per chi crede, ma anche per chi non crede, appunto, perchè ancora una volta in questo periodo più che mai, resurrezione sia soprattutto sinonimo di ripartenza. In tutti i sensi.