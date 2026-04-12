Euromusica

Tutti i suoni d'Europa

Top of the charts: i BTS dominano, spunta Dominic Fyke

di · 12 Aprile 2026

🇦🇱
SINGOLI:Tirons kahone-Olsi Bylyku ft Vani Gjuzi
ALBUM:Prej Zemre-Riki Sllamniku

🇦🇲
SINGOLI: Plakla nadezhda- Lyubov Uspenskaya, Jakone & Kiliana
ALBUM:Arirang.-BTS

🇦🇹
SINGOLI:Babydoll- Dominic Fyke
ALBUM:Arirang.-BTS

🇦🇿
SINGOLI:Ömrüm-Eyplo
ALBUM: Arirang.-BTS

🇧🇪
SINGOLI Fiandre: I just might-Bruno Mars
SINGOLI Vallonia: I just might-Bruno Mars
RADIO Germanofona: Streets of Minneapolis- Bruce Springsteen
ALBUM Fiandre::Arirang.-BTS
ALBUM Vallonia:Arirang.-BTS

🇧🇾
SINGOLI:Only you- Shouse & Cub Sports
ALBUM: Arirang.-BTS

🇧🇬
SINGOLI nazionali:Rano prizori-Robi
SINGOLI internazionali:Life is simple (Move your body)
ALBUM: Maesic, Marshall Jefferson, Salomè Das

🇧🇦
SINGOLI: Violet-Cunami Flo

🇨🇿
SINGOLI:Babydoll- Dominic Fyke
ALBUM: Já, mé druhé já a Kristýna- Buka

🇨🇾
SINGOLI:Raindance- Dave ft Tems
ALBUM: Arirang-BTS

🇭🇷
SINGOLI nazionali: Ja volim- Jakov Jozinović
SINGOLI internazionali: I just might- Bruno Mars
ALBUM nazionali:Second to none- ET
ALBUM internazionali: Arirang-BTS

🇩🇰
SINGOLI:Livsforlad -Aphaca
ALBUM:Vild Ungdom-Aphaca

🇪🇪
SINGOLI:Kesselaid- Nublu, Tief City 44
ALBUM: Arirang-BTS

🇫🇮
SINGOLI: Kaikki viel edessä-Mirella
ALBUM: Sä olit oikees- Bizi

🇫🇷
SINGOLI: Mèlodrama- Disiz, Thèodora
ALBUM Numero d’ecrou- La refevze

🇬🇪
SINGOLI: Tbilisi, gava dro / tbil-iliatedeev

🇩🇪
SINGOLI:Lush life- Zara Larsson
ALBUM Arirang-BTS

🇬🇧
SINGOLI:Rein me in- Sam Fender& Olivia Dean
ALBUM:The weight of the woods – Dermot Kennedy

🇬🇷
SINGOLI nazionali:Poios Na Sou To Pei- TOQUEL, LILA, Beyond
SINGOLI internazionali Raindance- Dave ft Tems
ALBUM: Kiss All The Time. Disco, Occasionally.- Harry Styles

🇮🇪
SINGOLI:Rein me in- Sam Fender& Olivia Dean
ALBUM: The weight of the woods – Dermot Kennedy

🇮🇸
SINGOLI: Tynda Kynsloain-AL0R1AN, Alaska1867 & Gross
ALBUM:  Vögguvísur (10 Ára Afmælisútgáfa)- Hafdis Huld

🇮🇱
SINGOLI nazionali-  Shir Shel Ahava- Kobi Aflalo
SINGOLI Internazionali: Where is my husband-Raye
ALBUM: Halek mehintzch- Omer Adam

🇮🇹
SINGOLI:Ossessione-Samurai Jay
ALBUM: Hellvisback 10 Years later- Salmo

🇰🇿
SINGOLI: Salqan- Maqbal Izabekova
ALBUM: Arirang-BTS

🇱🇻
SINGOLI: Fever dream-Alex Warren
ALBUM:Bully-Kanye West

🇱🇹
SINGOLI: Zveris-Jessika Shy
ALBUM: Zveris-Jessika Shy

🇱🇺
SINGOLI:Seven- Jong Kook ft Latto
ALBUM: Arirang-BTS

🇲🇰
SINGOLI: Talk to you- Anotr  ft 54Ultra
ALBUM:Bully -Kanye West

🇲🇹
SINGOLI nazionali Bella-Aidan
SINGOLI internazionali:I just might -Bruno Mars
ALBUM: Bully -Kanye West

🇲🇩
SINGOLI:Ordinary-Alex Warren
ALBUM:Bully -Kanye West

🇲🇪
SINGOLI:101 Ruza- Dado Polumenta

🇳🇴
SINGOLI: Iloveitiloveitiloveit-Bella Kay
ALBUM: Tobias Sten-Tobias Sten

🇳🇱
SINGOLI:Drugsprobleem-Lil Kleine
ALBUM:F*ck kleine- Lil Kleine

🇵🇱
SINGOLI:Galaxy- Kungs, Theophilus London
ALBUM:DWADZIEŚCIASIEDEM- Chivas

🇵🇹
SINGOLI: Jetski-Pedro Sampaio, MC Meno K & Melody
ALBUM: Arirang-BTS

🇷🇴
SINGOLI nazionali:  Old friend-Vescan ft Andrei Baruta
SINGOLI internazionali:Jamaica- Hugel ft Solto
ALBUM: Bully-Kanye West

🇷🇺
SINGOLI Graceland- Yearbox
ALBUM: Arirang-BTS

🇸🇲
RADIO:Ossessione- Samurai Jay

🇷🇸
SINGOLI nazionali: Hokage-Bandra
SINGOLI internazionali:Whare is my husband- Raye
ALBUM: Sharingan – Bandra

🇸🇰
SINGOLI:Babydoll- Dominic Fyke
ALBUM:Arirang-BTS

🇸🇮
SINGOLI  nazionali: Realni svet – Zmelkoow
SINGOLI internazionali: Rein me in – Sam Fender & Olivia Dean
ALBUM: Bully-Kanye West

🇪🇸
SINGOLI:Scandic-Quevedo
ALBUM: Arirang-BTS

🇸🇪
SINGOLI:My system- Felicia
ALBUM: Somna Med Humlan Djodjj- Humlan Djodjj

🇨🇭
SINGOLI Babydoll- Dominci Fyke
ALBUM:This music may contain hope- Raye

🇹🇷
SINGOLI: Kusur Bakma – Blok3
ALBUM: Arirang-BTS

🇺🇦

SINGOLI:  Enkarapista – Drevo
ALBUM: Arirang-BTS

🇭🇺
SINGOLI: Tip Tip- DESH x Young Fly x Azahriah
ALBUM:INTERREGNUM- Beton.Hofi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *