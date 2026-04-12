Top of the charts: i BTS dominano, spunta Dominic Fyke
SINGOLI:Tirons kahone-Olsi Bylyku ft Vani Gjuzi
ALBUM:Prej Zemre-Riki Sllamniku
SINGOLI: Plakla nadezhda- Lyubov Uspenskaya, Jakone & Kiliana
ALBUM:Arirang.-BTS
SINGOLI:Babydoll- Dominic Fyke
ALBUM:Arirang.-BTS
SINGOLI:Ömrüm-Eyplo
ALBUM: Arirang.-BTS
SINGOLI Fiandre: I just might-Bruno Mars
SINGOLI Vallonia: I just might-Bruno Mars
RADIO Germanofona: Streets of Minneapolis- Bruce Springsteen
ALBUM Fiandre::Arirang.-BTS
ALBUM Vallonia:Arirang.-BTS
SINGOLI:Only you- Shouse & Cub Sports
ALBUM: Arirang.-BTS
SINGOLI nazionali:Rano prizori-Robi
SINGOLI internazionali:Life is simple (Move your body)
ALBUM: Maesic, Marshall Jefferson, Salomè Das
SINGOLI: Violet-Cunami Flo
SINGOLI:Babydoll- Dominic Fyke
ALBUM: Já, mé druhé já a Kristýna- Buka
SINGOLI:Raindance- Dave ft Tems
ALBUM: Arirang-BTS
SINGOLI nazionali: Ja volim- Jakov Jozinović
SINGOLI internazionali: I just might- Bruno Mars
ALBUM nazionali:Second to none- ET
ALBUM internazionali: Arirang-BTS
SINGOLI:Livsforlad -Aphaca
ALBUM:Vild Ungdom-Aphaca
SINGOLI:Kesselaid- Nublu, Tief City 44
ALBUM: Arirang-BTS
SINGOLI: Kaikki viel edessä-Mirella
ALBUM: Sä olit oikees- Bizi
SINGOLI: Mèlodrama- Disiz, Thèodora
ALBUM Numero d’ecrou- La refevze
SINGOLI: Tbilisi, gava dro / tbil-iliatedeev
SINGOLI:Lush life- Zara Larsson
ALBUM Arirang-BTS
SINGOLI:Rein me in- Sam Fender& Olivia Dean
ALBUM:The weight of the woods – Dermot Kennedy
SINGOLI nazionali:Poios Na Sou To Pei- TOQUEL, LILA, Beyond
SINGOLI internazionali Raindance- Dave ft Tems
ALBUM: Kiss All The Time. Disco, Occasionally.- Harry Styles
SINGOLI:Rein me in- Sam Fender& Olivia Dean
ALBUM: The weight of the woods – Dermot Kennedy
SINGOLI: Tynda Kynsloain-AL0R1AN, Alaska1867 & Gross
ALBUM: Vögguvísur (10 Ára Afmælisútgáfa)- Hafdis Huld
SINGOLI nazionali- Shir Shel Ahava- Kobi Aflalo
SINGOLI Internazionali: Where is my husband-Raye
ALBUM: Halek mehintzch- Omer Adam
SINGOLI:Ossessione-Samurai Jay
ALBUM: Hellvisback 10 Years later- Salmo
SINGOLI: Salqan- Maqbal Izabekova
ALBUM: Arirang-BTS
SINGOLI: Fever dream-Alex Warren
ALBUM:Bully-Kanye West
SINGOLI: Zveris-Jessika Shy
ALBUM: Zveris-Jessika Shy
SINGOLI:Seven- Jong Kook ft Latto
ALBUM: Arirang-BTS
SINGOLI: Talk to you- Anotr ft 54Ultra
ALBUM:Bully -Kanye West
SINGOLI nazionali Bella-Aidan
SINGOLI internazionali:I just might -Bruno Mars
ALBUM: Bully -Kanye West
SINGOLI:Ordinary-Alex Warren
ALBUM:Bully -Kanye West
SINGOLI:101 Ruza- Dado Polumenta
SINGOLI: Iloveitiloveitiloveit-Bella Kay
ALBUM: Tobias Sten-Tobias Sten
SINGOLI:Drugsprobleem-Lil Kleine
ALBUM:F*ck kleine- Lil Kleine
SINGOLI:Galaxy- Kungs, Theophilus London
ALBUM:DWADZIEŚCIASIEDEM- Chivas
SINGOLI: Jetski-Pedro Sampaio, MC Meno K & Melody
ALBUM: Arirang-BTS
SINGOLI nazionali: Old friend-Vescan ft Andrei Baruta
SINGOLI internazionali:Jamaica- Hugel ft Solto
ALBUM: Bully-Kanye West
SINGOLI Graceland- Yearbox
ALBUM: Arirang-BTS
RADIO:Ossessione- Samurai Jay
SINGOLI nazionali: Hokage-Bandra
SINGOLI internazionali:Whare is my husband- Raye
ALBUM: Sharingan – Bandra
SINGOLI:Babydoll- Dominic Fyke
ALBUM:Arirang-BTS
SINGOLI nazionali: Realni svet – Zmelkoow
SINGOLI internazionali: Rein me in – Sam Fender & Olivia Dean
ALBUM: Bully-Kanye West
SINGOLI:Scandic-Quevedo
ALBUM: Arirang-BTS
SINGOLI:My system- Felicia
ALBUM: Somna Med Humlan Djodjj- Humlan Djodjj
SINGOLI Babydoll- Dominci Fyke
ALBUM:This music may contain hope- Raye
SINGOLI: Kusur Bakma – Blok3
ALBUM: Arirang-BTS
SINGOLI: Enkarapista – Drevo
ALBUM: Arirang-BTS
SINGOLI: Tip Tip- DESH x Young Fly x Azahriah
ALBUM:INTERREGNUM- Beton.Hofi