Top of the charts: arriva correndo il nuovo singolo di Justin Bieber ft Nicki Minaj
SINGOLI:BBB- Don Xhoni
ALBUM: Genesis-Tayna
SINGOLI: Marlboro-Sayan
ALBUM:Basta/Guf 2026- Basta & Guf
SINGOLI:Beauty and a beat – Justin Bieber ft Nicki Minaj
ALBUM:Arirang.-BTS
SINGOLI:Ömrüm-Eyplo
ALBUM: Basta/Guf 2026- Basta & Guf
SINGOLI Fiandre: So easy (To fall in love)- Olivia Dean
SINGOLI Vallonia: I just might-Bruno Mars
RADIO Germanofona: Streets of Minneapolis- Bruce Springsteen
ALBUM Fiandre::Arirang.-BTS
ALBUM Vallonia:Arirang.-BTS
SINGOLI:Let me die- Mark Dann ft Giovanni Ricci
ALBUM: Arirang.-BTS
SINGOLI nazionali:Rano prizori- Raobi
SINGOLI internazionali:New religion- Bebe Rexha & Faithless
ALBUM:Arirang.-BTS
SINGOLI: Topovska-Buba Corelli
SINGOLI:Babydoll- Dominic Fyke
ALBUM: Já, mé druhé já a Kristýna- Buka
SINGOLI:Logariasmos-Katerina Liouliou
ALBUM: Veganze- FLY LO & BLVD
SINGOLI nazionali: Ja volim- Jakov Jozinović
SINGOLI internazionali: I just might- Bruno Mars
ALBUM nazionali:Second to none- ET
ALBUM internazionali: Arirang-BTS
SINGOLI:Den Danske Sommer-Tobias Rahim & Birthe Kjaer
ALBUM:Vild Ungdom-Aphaca
SINGOLI:Kesselaid- Nublu, Tief City 44
ALBUM: Basta/Guf 2026- Basta & Guf
SINGOLI: Pehonen-Lauri Haav
ALBUM: No haav no live- Lauri Haav
SINGOLI: Mèlodrama- Disiz, Thèodora
ALBUM Numero d’ecrou- La refevze
SINGOLI: Tbilisi, gava dro / tbil-iliatedeev
SINGOLI:Beauty and a beat – Justin Bieber ft Nicki Minaj
ALBUM Zum Gluck in die zukunft III – Marteria
SINGOLI:Drop dead-Olivia Rodrigo
ALBUM:You got this- Skindred
SINGOLI nazionali:Poios Na Sou To Pei- TOQUEL, LILA, Beyond
SINGOLI internazionali Raindance- Dave ft Tems
ALBUM: Channel Orange- Frank Ocean
SINGOLI:Drop dead-Olivia Rodrigo
ALBUM:The art of loving- Olivia Dean
SINGOLI: Tynda Kynsloain-AL0R1AN, Alaska1867 & Gross
ALBUM: Vögguvísur (10 Ára Afmælisútgáfa)- Hafdis Huld
SINGOLI nazionali- Michelle-Noam Bettan
SINGOLI Internazionali: Where is my husband-Raye
ALBUM: Halek mehintzch- Omer Adam
SINGOLI:Ossessione-Samurai Jay
ALBUM: Vangelo-Shiva
SINGOLI: Radio baby- Don Diablo & Fitz and the Tantrum
ALBUM: Arirang-BTS
SINGOLI: New religion- Bebe Rexha& Faithless
ALBUM:Basta/Guf 2026- Basta & Guf
SINGOLI: Zveris-Jessika Shy
ALBUM: Arirang-BTS
SINGOLI:Seven- Jong Kook ft Latto
ALBUM: The Great Divide: The Last Of The Bugs- Noah Kahan
SINGOLI: Mr.Know it all- Teddy Swims
ALBUM:Arirang-BTS
SINGOLI nazionali Bella-Aidan
SINGOLI internazionali:I just might -Bruno Mars
ALBUM: Arirang-BTS
SINGOLI:New religion- Bebe Rexha& Faithless
ALBUM:Basta/Guf 2026- Basta & Guf
SINGOLI:Tkam ty mama- David Dreshaj
SINGOLI: Iloveitiloveitiloveit-Bella Kay
ALBUM: Tobias Sten-Tobias Sten
SINGOLI: Beauty and a beat – Justin Bieber ft Nicki Minaj
ALBUM:F*ck kleine- Lil Kleine
SINGOLI:Galaxy- Kungs, Theophilus London
ALBUM:Eternia-Eldo
SINGOLI: 25 de Abril- Lon3r Johny feat. Plutónio
ALBUM: Arirang-BTS
SINGOLI nazionali: Old friend-Vescan ft Andrei Baruta
SINGOLI internazionali:Jamaica- Hugel ft Solto
ALBUM: Mâine Nu-i Promis- Grasu XXL
SINGOLI Graceland- Yearbox
ALBUM: Basta/Guf 2026- Basta & Guf
RADIO:Canzone estiva-Annalisa
SINGOLI nazionali: Topovska-Buba Corelli
SINGOLI internazionali:Where is my husband?- Raye
ALBUM: Ja se ne bojim-Smoke Mardeljano
SINGOLI:Babydoll- Dominic Fyke
ALBUM:Neviem-Separ
SINGOLI nazionali: Zdaj si upam – Nina Pušlar
SINGOLI internazionali: American girls – Harry Styles
ALBUM: The Great Divide: The Last Of The Bugs- Noah Kahan
SINGOLI:De lejitos- Jay Wheeler
ALBUM: Por si mañana no estoy-Omar Courtz
SINGOLI:Beauty and a beat – Justin Bieber ft Nicki Minaj
ALBUM: Somna Med Humlan Djodjj- Humlan Djodjj
SINGOLI Dracula- Tame Impala
ALBUM:Arirang.-BTS
SINGOLI: Kusur Bakma – Blok3
ALBUM: Karışık Kaset 2-Semicenk & Büken
SINGOLI: Ne p’yana Zakokhana-Alena Omargalieva
ALBUM: Basta/Guf 2026- Basta & Guf
SINGOLI: Tip Tip- DESH x Young Fly x Azahriah
ALBUM:INTERREGNUM- Beton.Hofi