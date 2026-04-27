“Live forever” della svedese Kiddo è tutta da canticchiare

Se vi piacciono le canzoni coi ritornelli che vi si stampano nelle orecchie e le melodie che fischiettate dopo due secondi allora non potete non apprezzare Kiddo e il suo ultimo singolo “Live forever”. Abbiamo già parlato tempo fa della cantautrice svedese, lanciata dalla collaborazione con Robin Schulz nella hit “All we got” ma esplosa come solista col tormentone “My 100”.

Più nota come autrice (ha scritto per John Newman, Gashi, Dagny, Icona Pop), ha all’attivo diverse collaborazioni importanti – su tutte quelle col dj kazako Imanbek e quella con Steve Aoki- deve molto a Max Martin, uno dei nomi di spessore della musica internazionale, suo connazionale, che ascoltando le sue cose la scelse per Equalizer project for Spotify, lanciandola nel panorama internazionale.

Particolare il suo moniker. “Kiddo” era infatti il nomingnolo che le davano in famiglia e gli amici, dove era sempre la più giovane del gruppo: così ora ha reso popolare questo appellativo. E sempre a proposito di collaborazioni, fresca fresca ecco anche quella col cantautore Osmund in “Show me love”, che ne conferma le qualità vocali.

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