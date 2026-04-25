“Beaucoup”, il ritorno alla musica di Bilal Hassani

Bilal Hassani torna con “Beaucoup“, il nuovo singolo già disponibile su tutte le piattaforme. Il cantante, ballerino e performer francese di origine marocchina mancava dalla musica da diverso tempo. Protagonista non fortunatissimo ad Eurovision 2019 col brano “Roi“, (recentemente ricantato con uno dei partecipanti al talent show Star Academy) si era poi buttato sulla televisione sul cinema: un’edizione in grande stile di “Danse avec les stars”, la partecipazione ad un film e tante ospitate anche live, fino a “L’affreuse”, un lavoro inciso nel 2025 contenente gli 11 brani inediti di un concerto voce e piano, registrato durante l’Hyper Week-end Festival di Radio France.

Col nuovo singolo, di cui è anche co-regista del video, Hassani riabbraccia l’anima della festa: una produzione elettro-pop fortemente ispirata alla house e alla dance degli anni Novanta, che si presenta come un invito a riaccendere le luci della notte e a trasformare la città in una celebrazione collettiva. Il singolo si inscrive con naturalezza nell’estetica della French Pop e della French Touch, due tradizioni che l’artista reinterpreta con uno sguardo contemporaneo.

Più che un semplice invito a ballare, Beaucoup è una dichiarazione d’intenti. Il brano evoca quei momenti in cui la città si illumina e le persone si ritrovano nella stessa energia condivisa. Parigi diventa simbolo potente: una festa vibrante, quasi elettrica, dove la musica ricostruisce legami. Dopo una fase più introspettiva, Hassani cambia rotta con decisione — più diretto, più ritmato, più aperto. E per lui adesso arrivano una serie di concerti in giro per la Francia.

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