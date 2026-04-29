Primo Maggio 2026: la line-up del Concertone. Arisa, BigMama e Pierpaolo Spollon al timone

Il Primo Maggio 2026 è alle porte, e il Concertone di Piazza San Giovanni in Laterano organizzato da iCompany e Massimo Bonelli ha ancora una volta una line-up di artisti di tutto rispetto. È andata in scena oggi la conferenza stampa, nella Sala A di Via Asiago, in cui il direttore artistico ha presentato, alla presenza dei vertici Rai, il programma dell’evento che quest’anno sarà trasmesso integralmente da RaiPlay e RaiNews.it, oltre alla sua tradizionale collocazione su Rai 3 e Rai Radio 2.

Il tema di quest’anno è “LAVORO DIGNITOSO: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale”, una tematica abbracciata subito dai segretari dei sindacati CGIL, CISL e UIL, storici promotori dell’evento musicale nella Capitale, che quest’anno avrà la conduzione di Arisa, BigMama e Pierpaolo Spollon.

Tre volti molto amati della musica nel caso delle due artiste – per Arisa è un debutto alla conduzione del Concertone, mentre per BigMama si tratta di un gradito ritorno dopo, tra l’altro, l’esperienza come voce al fianco di Gabriele Corsi al racconto dell’Eurovision Song Contest 2025 a Basilea – ma anche del cinema e della televisione, con il debuttante attore che per la prima volta conduce un grande evento televisivo.

Per quanto riguarda il cast musicale parliamo di un’autentica parata di stelle nella musica italiana, sia di quella più radiofonica che di quella più popolare: ad aprire la maratona musicale – stando a quanto riferisce Massimo Bonelli – sarà Paolo Belli, mentre la chiusura sarà affidata all’Orchestra Popolare La Notte della Taranta. Non mancheranno momenti destinati a entrare nella storia, come per esempio il ritorno dei Litfiba in formazione originale, ma vediamo il cast del Concertone nel dettaglio:

Angelica Bove

Bambole di Pezza

Birthh

Casadilego

Chiello

Dardust con Davide Rossi

Delia

Ditonellapiaga

Dolcenera

Dutch Nazari

Eddie Brock

Emma

Emma Nolde

Ermal Meta

Frah Quintale

Francamente

Francesca Michielin

Fulminacci

Geolier

I Ministri

Irama

La Niña

Lea Gavino

Levante

Litfiba

Madame

Maria Antonietta e Colombre

Mobrici

Niccolò Fabi

Nico Arezzo

Okgiorgio

Orchestra Popolare La Notte della Taranta

Paolo Belli

Pinguini Tattici Nucleari

Primogenito

Riccardo Cocciante

Rob

Rocco Hunt

Roshelle

Santamarea

Sayf

Senza Cri

Serena Brancale

Silvia Salemi

Sissi

A questo cast si aggiungeranno le Vincitrici del Contest 1MNext Bambina, Cainero e Cristiana Verardo, e i ben sei progetti che cureranno l’apertura del Concertone alle 13, ovvero Henna, Jeson, Lil Jolie, Svegliaginevra, Tigri da Soggiorno e Wepro.

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