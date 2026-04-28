“Logariasmos” di Katerina Liouliou: la hit che sta conquistando la Grecia

Da qualche settimana in Grecia e a Cipro sta girando in alta rotazione “Logariasmos”. Si tratta del nuovo singolo di Katerina Liouliou, trentenne cantautrice di Salonicco che con questo brano ha ritrovato la testa della classifica.

Non è un nome nuovo della scena ellenofona, tuttavia mancava da un po’ ai piani alti: lanciata da The Voice of Greece nel 2014, dove è arrivata sino in semifinale, da allora è una presenza fissa delle radio nazionali, anche se non sempre pienamente nel mainstream. Dalla sua ha però una lunga scia di collaborazioni: dalla sua mentore nel talent Despina Vandi a Sakis Rouvas (due volte rappresentante eurovisivo greco e conduttore dell’edizione di Atene 2006) a Nikos Vertis, altro nome di punta del pop greco. E recentemente per lei è arrivato anche il debutto come conduttrice nel backstage di X Factor Grecia.

Al suo attivo alcuni album (l’ultimo si chiama “DNA” ed è uscito lo scorso anno) e diverse pagine sui settimanali rosa greci e una passione per la filosofia tramuta poi negli studi universitari in materia.

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