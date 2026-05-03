Top of the charts: scalano posizioni Justin Bieber ft Nicki Minaj e Noah Kahan

di · 3 Maggio 2026

🇦🇱
SINGOLI:Vena-Tayna
ALBUM: Genesis-Tayna

🇦🇲
SINGOLI: Marlboro-Sayan
ALBUM:Basta/Guf 2026- Basta & Guf

🇦🇹
SINGOLI:Beauty and a beat – Justin Bieber ft Nicki Minaj
ALBUM:Arirang.-BTS

🇦🇿
SINGOLI:Marlboro-Sayan
ALBUM::Arirang.-BTS

🇧🇪
SINGOLI Fiandre: Fever Dream-Alex Warren
SINGOLI Vallonia: I just might-Bruno Mars
RADIO Germanofona: Streets of Minneapolis- Bruce Springsteen
ALBUM Fiandre: Exit-Bazart
ALBUM Vallonia:Michael: Songs From The Motion Picture- Micheal Jackson

🇧🇾
SINGOLI:Be mine-Kamrad
ALBUM: Arirang.-BTS

🇧🇬
SINGOLI nazionali:Rano prizori- Raobi
SINGOLI internazionali:New religion- Bebe Rexha & Faithless
ALBUM: Midnight Sun: Girls Trip- Zara Larsson

🇧🇦
SINGOLI:Omiljena bivša-Maya Berović

🇨🇿
SINGOLI:Beauty and a beat – Justin Bieber ft Nicki Minaj
ALBUM: Já, mé druhé já a Kristýna- Buka

🇨🇾
SINGOLI:Logariasmos-Katerina Liouliou
ALBUM: Veganze-  FLY LO & BLVD

🇭🇷
SINGOLI nazionali: Uzmi i drugi dio mene-Marko Kutlić
SINGOLI internazionali: I just might- Bruno Mars
ALBUM nazionali:Rktrd Ndrd-Let3
ALBUM internazionali: Elizabeth Taylor- Taylor Swift

🇩🇰
SINGOLI:Den Danske Sommer-Tobias Rahim & Birthe Kjaer
ALBUM:Vild Ungdom-Aphaca

🇪🇪
SINGOLI:Kesselaid- Nublu, Tief City 44
ALBUM: M$NEY-Asake

🇫🇮
SINGOLI: m0ti0n-louna0nline
ALBUM: No haav no live- Lauri Haav

🇫🇷
SINGOLI: Mèlodrama- Disiz, Thèodora
ALBUM XX-Fally Ipupa

🇬🇪
SINGOLI: Party Graciella- Fella Graciella

🇩🇪
SINGOLI:Beauty and a beat – Justin Bieber ft Nicki Minaj
ALBUM Zum Gluck in die zukunft III – Marteria

🇬🇧
SINGOLI:Drop dead-Olivia Rodrigo
ALBUM:The Great Divide: The Last Of The Bugs-Noah Kahan

🇬🇷
SINGOLI nazionali:Poios Na Sou To Pei- TOQUEL, LILA, Beyond
SINGOLI internazionali Beauty and a Beat – Justin Bieber feat. Nicki Minaj
ALBUM: Channel Orange- Frank Ocean

🇮🇪
SINGOLI:Drop dead-Olivia Rodrigo
ALBUM:The Great Divide: The Last Of The Bugs-Noah Kahan

🇮🇸
SINGOLI: Eg Myndi Lika Hata Mig-Herra Hnetusmjor
ALBUM:  Vögguvísur (10 Ára Afmælisútgáfa)- Hafdis Huld

🇮🇱
SINGOLI nazionali-  Michelle-Noam Bettan
SINGOLI Internazionali: Where is my husband-Raye
ALBUM: Halek mehintzch- Omer Adam

🇮🇹
SINGOLI:Ossessione-Samurai Jay
ALBUM: Vangelo-Shiva

🇰🇿
SINGOLI: Makpal Ïsabekova-Salqın
ALBUM: Arirang-BTS

🇱🇻
SINGOLI: New religion- Bebe Rexha& Faithless
ALBUM:Basta/Guf 2026- Basta & Guf

🇱🇹
SINGOLI: Zveris-Jessika Shy
ALBUM: Arirang-BTS

🇱🇺
SINGOLI:Pst struggles –Nune Aka Mr. Propane Featuring Breana Marin
ALBUM: Michael: Songs From The Motion Picture- Micheal Jackson

🇲🇰
SINGOLI: Mr.Know it all- Teddy Swims
ALBUM:Arirang-BTS

🇲🇹
SINGOLI nazionali Bella-Aidan
SINGOLI internazionali:I just might -Bruno Mars
ALBUM: Arirang-BTS

🇲🇩
SINGOLI:New religion- Bebe Rexha& Faithless
ALBUM:Basta/Guf 2026- Basta & Guf

🇲🇪
SINGOLI:Tkam ty mama- David Dreshaj

🇳🇴
SINGOLI: Iloveitiloveitiloveit-Bella Kay
ALBUM:  Iloveitiloveitiloveit-Bella Kay

🇳🇱
SINGOLI: Maak me nou niet gek- Lil Kleine, Samuel Welten & De Amsterdam Zomer
ALBUM:The Great Divide: The Last Of The Bugs-Noah Kahan

🇵🇱
SINGOLI:Galaxy- Kungs, Theophilus London
ALBUM:JWP KREW- JWP/BC, Kosi, Ero JWP, Łajzol

🇵🇹
SINGOLI: 25 de Abril- Lon3r Johny feat. Plutónio
ALBUM: Midnight Sun: Girls Trip- Zara Larsson

🇷🇴
SINGOLI nazionali:  Noaptea-Emaa
SINGOLI internazionali:Turn the lights off – Kato ft Jon
ALBUM: Midnight Sun: Girls Trip-Zara Larsson

🇷🇺
SINGOLI Miles away-Ofenbach
ALBUM: Basta/Guf 2026- Basta & Guf

🇸🇲
RADIO:Rolling Stones-The Kolors

🇷🇸
SINGOLI nazionali: Topovska-Buba Corelli
SINGOLI internazionali:Dracula-Tame Impala
ALBUM: The Great Divide: The Last Of The Bugs-Noah Kahan

🇸🇰
SINGOLI:Beauty and a beat – Justin Bieber ft Nicki Minaj
ALBUM:Neviem-Separ

🇸🇮
SINGOLI  nazionali: Zdaj si upam – Nina Pušlar
SINGOLI internazionali:Days we left behind – Paul McCartney
ALBUM: The Great Divide: The Last Of The Bugs- Noah Kahan

🇪🇸
SINGOLI:De lejitos- Jay Wheeler
ALBUM: De un siglo anterior-Bunbury

🇸🇪
SINGOLI:Beauty and a beat – Justin Bieber ft Nicki Minaj
ALBUM: The Ghost of a future dead-At the gates

🇨🇭
SINGOLI: Beauty and a beat – Justin Bieber ft Nicki Minaj
ALBUM:Us üs wird nüt- Fischermätteli Hood Gäng & PVP

🇹🇷
SINGOLI: Kusur Bakma – Blok3
ALBUM: Karışık Kaset 2-Semicenk & Büken

🇺🇦

SINGOLI:  Dracula-Tame Impala
ALBUM: Basta/Guf 2026- Basta & Guf

🇭🇺
SINGOLI:Így sem könnyebb-Pogány Induló
ALBUM:Valamit majd kitalálok-Pogány Induló

