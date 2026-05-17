Eurovision 2026: la Bulgaria di Dara vince con Bangaranga, quinta l’Italia – VIDEO

Live da Vienna • L’Eurovision 2026 va in Bulgaria: Dara vince l’edizione numero 70 del concorso con “Bangaranga”. Chiude al quinto posto l’Italia, rappresentata da Sal Da Vinci con “Per sempre sì”, che centra dunque un’altra eccellente Top 5, la seconda di fila.

Si tratta della prima storica vittoria per la Bulgaria, un risultato che arriva tra l’altro al rientro dopo un’assenza di tre anni per la televisione bulgara. Un risultato eccellente per Dara, per la BNT – la televisione pubblica della Bulgaria – e anche per l’EBU che evidentemente bene ha fatto a riportarli in concorso.

Secondo posto per Israele, con Noam Bettan e la sua “Michelle”, spinti dal televoto – ben 343 punti – e terzo posto per la Romania – al rientro in gara dopo due anni di assenza – con Alexandra Capitanescu e la sua “Choke me” che conquistano 296 punti.

Ancora una volta eccellente il risultato dell’Italia, che ottiene la seconda Top 5 consecutiva. Nessun altro finalista di diritto ha mai ottenuto risultati così positivi. Quest’anno l’Italia porta a casa un bottino di 281 punti.

Grandi sconfitte le super favorite Australia e Finlandia, che chiudono rispettivamente al quarto e al sesto posto, al contrario di quanto pronosticato dagli scommettitori che ancora una volta, come spesso accade, mancano il risultato.

La Bulgaria dunque chiude l’Eurovision 2026 con 516 punti, ottenendo la sua prima storica vittoria dopo esserci andata vicina nel 2017 con Kristian Kostov. Dara, che ha ottenuto il microfono di cristallo, è una delle principali artiste della musica bulgara, e questo fa capire quanto la televisione pubblica abbia puntato su questa partecipazione. Dara quindi riesce a portare il microfono di cristallo a Sofia, in casa BNT, che avrà il compito di organizzare la 71esima edizione dell’Eurovision Song Contest.

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…